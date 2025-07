Le président de l’Assemblée nationale rencontre la communauté vietnamienne au Sénégal

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et son épouse avec la communauté vietnamienne du Sénégal. Photo: VNA

Dans l’après-midi du 22 juillet (heure locale), dans le cadre de sa visite officielle au Sénégal, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam ainsi que des membres de la communauté vietnamienne résidant dans ce pays. Le vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Samba Dang, était également présent.



Selon l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, également accrédité au Sénégal, Tran Quoc Khanh, environ 3.000 Vietnamiens et personnes d’origine vietnamienne vivent actuellement au Sénégal.



Un représentant de l’Association des Sénégalais d’origine vietnamienne (Kim Hoi) a exprimé le souhait de servir de passerelle entre les deux peuples, de promouvoir la culture vietnamienne au Sénégal et de contribuer au renforcement de la coopération bilatérale. L’Association a proposé que le Vietnam soutienne le Sénégal dans les domaines de l’agroalimentaire, de la production rizicole, et que les deux pays intensifient la coopération en matière d’éducation et de formation...



Au nom des dirigeants du Parti, de l’État et de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man a adressé ses salutations chaleureuses et ses vœux de santé à l’ensemble des compatriotes et du personnel de l’ambassade, tout en transmettant les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, du président de la République, Luong Cuong, et du Premier ministre Pham Minh Chinh, à la communauté vietnamienne au Sénégal.



Il a précisé que cette visite officielle est effectuée à l’invitation de son homologue sénégalais, Malick Ndiaye. Elle revêt une importance particulière pour renforcer la confiance politique et approfondir la coopération entre les deux pays. Dans ce cadre, il s’entretiendra avec le président de l’Assemblée nationale, rencontrera le président et le Premier ministre sénégalais, et coprésidera un colloque sur les politiques et lois visant à promouvoir la coopération dans l’agriculture, le commerce et l’investissement. À cette occasion, les deux organes législatifs signeront un accord de coopération.



S’agissant de la situation nationale, Tran Thanh Man a souligné les réalisations remarquables du Vietnam en matière de développement socio-économique. Le PIB s’élève à plus de 470 milliards de dollars, avec un revenu moyen par habitant d’environ 4.700 dollars. En 2024, la croissance a atteint 7,09 %. Au premier semestre 2025, elle est estimée à 7,52 %, plaçant le Vietnam parmi les pays à forte croissance dans la région et dans le monde. Le pays vise une croissance annuelle comprise entre 8,3 % et 8,5 % pour 2025.



Le président de l’Assemblée nationale a souligné que le Parti et l’État considèrent toujours la communauté vietnamienne à l’étranger, y compris celle au Sénégal, comme une partie inséparable de la nation. De nombreuses politiques ont été mises en œuvre pour soutenir les Vietnamiens vivant à l’étranger.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et son épouse, offrent des cadeaux à la communauté vietnamienne du Sénégal. Photo : VNA

Il a salué le rôle de liaison joué par Kim Hoi et souhaité que l’Association renforce la communication sur la situation nationale, contribuant à promouvoir l’image du Vietnam auprès des amis internationaux, notamment du peuple sénégalais.



Il a appelé le personnel de l’ambassade à intensifier ses efforts en faveur de la communauté vietnamienne au Sénégal, à transmettre en temps utile les orientations et politiques du Parti, à collaborer avec les institutions vietnamiennes pour organiser l’enseignement du vietnamien, et à améliorer les conditions juridiques et de vie de la communauté vietnamienne.



Enfin, il a exprimé le souhait que les autorités sénégalaises continuent de soutenir l’intégration de la communauté vietnamienne dans la société locale, contribuant ainsi à la prospérité du Sénégal et à l’amitié entre les deux pays.-VNA/VI