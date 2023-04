Le président de l’Assemblée nationale rencontre la communauté vietnamienne à Cuba

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, a rencontré mercredi 19 avril à La Havane des membres du personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne à Cuba, lors de sa visite officielle à Cuba.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê pose avec les membres de l'ambassade et de la communauté vietnamienne à Cuba. Photo: VNA

L’ambassadeur Lê Thanh Tung a informé le dirigeant de la situation de la communauté vietnamienne à Cuba, affirmant que l’investissement est un point lumineux dans les relations Vietnam-Cuba. Les entreprises vietnamiennes ont approché le marché, occupant la première place parmi les pays et territoires de la région Asie-Pacifique investissant à Cuba.

Il a déclaré que l’ambassade promeut également activement la diplomatie culturelle et l’information extérieure afin que le peuple cubain puisse mieux comprendre la solidarité entre les deux pays, l’œuvre de rénovation du Vietnam et soutenir les points de vue du Vietnam sur les questions régionales et internationales.

Les représentants des investisseurs vietnamiens à Cuba ont parlé de leurs efforts pour surmonter les difficultés pour réussir à Cuba, tandis que ceux des jeunes vivant et étudiant à Cuba ont déclaré qu’ils s’efforçaient toujours d’étudier activement et de participer aux activités de coopération internationale.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a déclaré qu’il s’agit de la plus haute visite de dirigeants vietnamiens à Cuba depuis 2022, alors que les deux pays célèbrent cette année des anniversaires importants.

Il a exprimé l’espoir qu’après la visite, la coopération entre les deux pays sera davantage promue, créant un élan pour leurs relations et des conditions favorables pour la communauté vietnamienne à Cuba.

Le dirigeant a souhaité que l’ambassade, la communauté d’affaires vietnamienne et les étudiants continueront à bien appréhender et à être profondément conscients de la relation spéciale, exemplaire et fidèle entre le Vietnam et Cuba. Il a souligné qu’au cours des 64 années qui ont suivi la fondation de la République de Cuba, le Vietnam est fier d’avoir été à ses côtés pendant 63 ans.

Durant plus de 35 ans de rénovation, le Vietnam et Cuba ont partagé des orientations de développement socio-économique parce que les deux pays ont un objectif commun d’édifier le socialisme. Cuba met à jour son modèle de développement socio-économique et a apporté des changements très positifs.

A cette occasion, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a remis des livres sur la vie et l’oeuvre du président Hô Chi Minh à l’ambassade et à la communauté vietnamienne à Cuba.