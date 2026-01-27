Le président de l’Assemblée nationale reçoit le dirigeant lao Thongloun Sisoulith

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man (à droite), et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith. Photo: VNA

Dans l’après-midi du 26 janvier, à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a eu une entrevue avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, à l’occasion de sa visite d’État au Vietnam.



Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a souligné l’importance toute particulière de cette visite d’État, qui intervient dans le contexte du plein succès du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du 12ᵉ Congrès du PPRL, marquant des tournants importants dans le processus de développement de chaque pays.



Il a affirmé que le succès du Congrès de chaque pays constituait une illustration vivante de la direction juste des deux Partis, créant ainsi des bases politiques solides pour que les deux pays continuent de renforcer leur coopération intégrale et d’approfondir leur solidarité spéciale, leur amitié traditionnelle, leur coopération intégrale et leur cohésion stratégique.



Au nom de l’Assemblée nationale et du peuple vietnamiens, Tran Thanh Man a félicité Thongloun Sisoulith pour sa réélection au poste de secrétaire général du Comité central du PPRL. Il a également adressé ses félicitations à Saysomphone Phomvihane, président de l’Assemblée nationale lao, ainsi qu’aux dirigeants de haut rang du Parti et de l’État lao ayant été investis de fonctions importantes. Il a déclaré que le Vietnam souhaitait poursuivre, avec le Laos, le renforcement et l’approfondissement de la relation d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays.



Il s’est également félicité des progrès remarquables de la coopération économique et commerciale Vietnam–Laos, un pilier important des relations bilatérales, soulignant que le volume des échanges bilatéraux en 2025 avait atteint près de 3 milliards de dollars, en hausse d’environ 32,7 % par rapport à 2024, au-delà des objectifs fixés.



S’agissant de la coopération entre les deux organes législatifs, il a proposé que les deux assemblées nationales continuent de renforcer leur coordination étroite au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux.



Tran Thanh Man a affirmé que l’Assemblée nationale du Vietnam continuerait de renforcer les échanges de délégations de haut niveau, le partage d’expériences en matière législative et de supervision, ainsi que le soutien au Laos dans les forums internationaux et régionaux, tout en coordonnant étroitement ses efforts afin de lever les difficultés et d’élargir de nouveaux domaines de coopération tels que l’économie numérique et la transition énergétique verte.



Par ailleurs, le président de l’Assemblée nationale a proposé de renforcer la coopération et les échanges réguliers entre les commissions et les organismes relevant des assemblées nationales des deux pays, ainsi que de promouvoir les échanges entre les députés, en particulier les jeunes parlementaires.

Thongloun Sisoulith s’est déclaré heureux d’être le premier dirigeant étranger à effectuer une visite d’État au Vietnam immédiatement après le plein succès du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, et a hautement apprécié les réalisations importantes obtenues par le Parti, l’État et le peuple vietnamiens ces derniers temps.



Il a exprimé son plein accord avec les échanges et propositions du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man visant à renforcer la coopération entre les deux assemblées nationales. Il a exprimé le souhait que les assemblées nationales des deux pays continuent de renforcer leur coopération et leurs échanges d’expériences dans les domaines législatif et de la supervision, en particulier dans la mise en œuvre des accords de coopération économique bilatérale, notamment les projets de coopération majeurs.-VNA/VI