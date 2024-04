Le président de l’Assemblée nationale quitte Hanoi pour une visite officielle en Chine

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et une délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Hanoi dimnche 7 avril matin pour une visite officielle de six jours en Chine sur l’invitation du président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê. Photo: VNA

Il est accompagné notamment de la secrétaire du Comité central du Parti et présidente de la Commission de mobilisation des masses dudit Comité central, Bui Thi Minh Hoai, du vice-président de l’Assemblée nationale et président du Groupe des députés d’amitié Vietnam-Chine Trân Quang Phuong, du vice-Premier ministre Trân Luu Quang, du secrétaire général et président du Bureau de l’Assemblée nationale du Vietnam Bui Van Cuong, et de l’ambassadeur du Vietnam en Chine Pham Sao Mai.La visite du plus haut législateur vietnamien devrait créer une forte motivation et un élan pour le développement des relations entre le Vietnam et la Chine.Il s’agit de la première visite de Vuong Dinh Huê en tant que président de l’Assemblée nationale du Vietnam et de la première rencontre directe entre les présidents des deux organes législatifs des deux pays après le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et le 20e Congrès du Parti communiste chinois (PCC).Elle déroule dans le contexte où les deux pays ont célébré en 2023 le 73e anniversaire de leurs relations diplomatiques et les 15 ans de partenariat de coopération stratégique intégrale bilatéral. – VNA/VI