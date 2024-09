Le président de l’Assemblée nationale part pour la Russie

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Photo: VNA

Dans la matinée du 8 septembre, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a quitté Hanoï pour effectuer une visite officielle en Russie et coprésider la troisième réunion du Comité de coopération interparlementaire Vietnam-Russie, du 8 au 10 septembre.

Cette visite est effectuée à l’invitation du président de la Douma d'État, Viatcheslav Viktorovitch Volodine, et de la présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Ivanovna Matvienko.

Il s'agit de la première visite officielle en Russie de Tran Thanh Man en tant que président de l'Assemblée nationale.

Il s'agit également de la première visite en Russie d’un haut dirigeant du Parti et de l'État vietnamiens en 2024, qui intervient après la visite au Vietnam du président russe, Vladimir Poutine, en juin 2024.

Cette visite constitue l'une des activités pratiques et efficaces visant à concrétiser la Déclaration commune sur l'approfondissement du partenariat stratégique intégral sur la base des réalisations obtenues au cours de 30 ans de mise en œuvre du Traité sur les principes fondamentaux des relations amicales Vietnam-Russie.

La visite apportera une contribution importante à la promotion et à la consolidation du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie en général, ainsi qu'à la coopération étroite entre l'Assemblée nationale vietnamienne, la Douma d'État et le Conseil de la Fédération de Russie en particulier.-VNA/VI