Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam s’entretient avec le président du Sénat du Cambodge

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê s’est entretenu lundi 24 octobre à Hanoi avec le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum lors de la première journée de sa visite officielle de trois jours au Vietnam.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (à droite) et le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum, à Hanoi, le 24 octobre. Photo : VNA

Le dirigeant cambodgien s’est déclaré convaincu que cette visite contribuera à consolider et à élargir les relations de solidarité et de coopération entre les deux organes législatifs, sera l’occasion de célébrer le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays et contribuera à consolider et à élargir les relations d’amitié, de solidarité et de coopération intégrale Vietnam-Cambodge.

Soulignant la longue tradition d’amitié et de coopération entre les deux pays, il a tenu à remercier le Parti, l’Etat, l’Armée et le peuple vietnamiens pour leur formidable soutien à la cause juste et équitable du peuple cambodgien pendant toutes les périodes de l’histoire.

Il a affirmé que le Cambodge maintient toujours une position inchangée en cultivant les relations de solidarité, d’amitié et de développement entre les deux peuples sous la devise de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme.

Le président du Sénat du Cambodge a remercié l’Assemblée nationale du Vietnam d’avoir soutenu le Sénat du Cambodge en matière d’équipements et de formation des ressources humaines, et souhaité recevoir en novembre prochain son homologue vietnamien Vuong Dinh Huê lors de sa participation à la 43e Assemblée générale de l’AIPA dont le Cambodge assume la présidence.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a pour sa part remercié le Cambodge pour son soutien précieux au Vietnam dans le passé et à l’heure actuelle, et déclaré que les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme constituent un bien commun inestimable des deux nations qui devrait être légué à leurs générations futures.

Les deux dirigeants ont estimé que, malgré les effets dévastateurs de l’épidémie de Covid-19, les développements complexes et imprévisibles de la situation mondiale, le commerce entre le Vietnam et le Cambodge au cours des huit premiers mois de 2022 a atteint 7,7 milliards de dollars, en hausse de 19% par rapport à la même période de 2021. Le Vietnam est le premier investisseur de l’ASEAN, l’un des cinq premiers investisseurs étrangers et le plus grand pourvoyeur de touristes au Cambodge.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a fait savoir que le Vietnam est disposé à coopérer largement avec le Cambodge dans la formation et le développement des ressources humaines, y compris le niveau universitaire et post-universitaire. Il a proposé de promouvoir l’efficacité de la formation des étudiants, notamment en accélérant la création de la Faculté d’études vietnamiennes à l’Université royale de Phnom Penh.

Les deux dirigeants ont convenu de demander aux deux parties, sur la base des résultats des travaux de délimitation et de bornage de la frontière terrestre commune dont 84% a été ratifiée par les deux Assemblées nationales, de se concentrer sur le règlement des 16% restants pour construire une frontière commune de paix, de coopération et de développement.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a proposé aux deux parties de pousser les négociations sur un nouvel Accord sur les réglementations de gestion des frontières pour remplacer l’Accord sur les réglementations de gestion des frontières de 1983 et sur un Accord sur les postes-frontières et les réglementations sur la gestion des postes-frontières pour se conformer à la situation et aux résultats de la délimitation et du bornage de la frontière terrestre Vietnam-Cambodge.

Il a espéré que Samdech Say Chhum et le Sénat du Cambodge soutiendront et créeront des conditions favorables pour la régularisation des Cambodgiens d’origine vietnamiennes ainsi que pour les activités des entreprises vietnamiennes, et concouriront à la signature d’un accord de coopération pour le règlement des problèmes liés aux ressortissants dans chaque pays sur la base du droit international et conformément aux conditions des deux pays.



Le dirigeant vietnamien a suggéré aux deux parties de renforcer les échanges et les consultations sur les questions stratégiques liées à la sécurité et au développement de la région ainsi que de chaque pays, de s’efforcer de maintenir la solidarité, l’unité et le rôle central de l’ASEAN dans les questions de sécurité régionale, la promotion de la position de principe de l’ASEAN sur la Mer Orientale, le règlement pacifique des différends conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, la mise en œuvre sérieuse et pleine de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale et l’acheminement rapide vers un Code de conduite en Mer Orientale substantiel, effectif, efficace et conforme au droit international.

Il a proposé aux deux parties de mettre en œuvre efficacement les protocoles et plans signés sur la coopération en matière de défense et de sécurité, d’achever le "Plan global pour connecter les deux économies jusqu’en 2030, d’inciter les deux gouvernements à signer un Accord de commerce frontalier, à mettre en œuvre efficacement le Protocole d’accord sur le développement et la connexion des infrastructures pour le commerce frontalier entre le Vietnam et le Cambodge, et à mettre en œuvre efficacement l’Accord sur la promotion et la protection des investissements et l’Accord de non double imposition.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a prié son homologue cambodgien de transmettre ses meilleurs vœux au roi Norodom Sihamoni et à la reine-mère, au président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin et au Premier ministre Samdech Techo Hun Sen. Dans la soirée, il a présidé un banquet solennel en l’honneur du président et de la haute délégation du Sénat du Cambodge.