Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam rencontre le roi du Camboge

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Trân Thanh Mân (à gauche) rend une visite de courtoisie au roi du Cambodge Norodom Sihamoni le 23 novembre, dans le cadre de sa visite officielle au Cambodge. Photo : VNA

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Trân Thanh Mân a rendu une visite de courtoisie au roi du Cambodge Norodom Sihamoni le 23 novembre, dans le cadre de sa visite officielle au Cambodge.

Le roi Norodom Sihamoni a chaleureusement salué la visite officielle au Cambodge de Trân Thanh Mân ainsi que sa participation à la 12e Assemblée de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP) et à la 11e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix (IPTP). Il a souligné que cette visite apportait une contribution importante au renforcement des relations de voisinage entre les deux pays.



Félicitant le Cambodge pour l'organisation réussie de ses récentes élections, le plus haut législateur vietnamien s’est déclaré convaincu qu'avec l'environnement politique stable actuel et la dynamique de croissance, le Cambodge atteindrait bientôt son objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030 et un pays à revenu élevé d'ici 2050.



Les deux parties se sont réjouies du développement continu de la coopération globale Vietnam-Cambodge.



Tran Thanh Man, a souligné qu'au cours des dernières années, le roi et la famille royale du Cambodge ont toujours eu une étroite affection et ont grandement contribué au développement des relations entre les deux pays.



Il a dit que dans le cadre de sa tournée, il s'est entretenu avec le président de l'AN cambodgienne Samdech Khuon Sudary, et a eu des réunions avec le président du Sénat Samdech Hun Sen et le Premier ministre Samdech Hun Manet, au cours desquelles ils ont échangé des mesures à prendre pour promouvoir la coopération entre les deux pays et les deux organes législatifs dans les temps à venir, au profit des intérêts des deux peuples.



Le dirigeant vietnamien a affirmé que l’AN vietnamienne œuvrait avec le Sénat et l'AN cambodgienne pour renforcer davantage la coopération dans les affaires législatives, la supervision et la prise de décision sur les grandes questions nationales. À cette occasion, Trân Thanh Mân a demandé au roi d’œuvrer, ensemble avec les hauts dirigeants cambodgiens, de créer des conditions favorables à l’intention des personnes d’origine vietnamienne au Cambodge.- VNA/VI