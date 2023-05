Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam rencontre le Premier ministre luxembourgeois

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV), Vuong Dinh Huê, a eu jeudi 4 mai à Hanoi une entrevue avec le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel en visite au Vietnam à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (à droite) et le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel se serrent la main. Photo : VNA

Saluant les résultats de l’entretien entre les Premier ministre vietnamien et luxembourgeois dans la matinée du même jour, le chef du législatif vietnamien a déclaré que sa personne et l’ANV appréciaient hautement l’amitié et la coopération bilatérales via les canaux gouvernemental et parlementaire, avec des échanges réguliers de visites de haut niveau.

Malgré une population relativement faible, le Luxembourg est le troisième plus grand investisseur de l’UE au Vietnam et l’un des pays à avoir rapidement ratifié l’Accord de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam (EVIPA).

Vuong Dinh Huê a salué la signature de nombreux accords de coopération entre les deux pays, en particulier la mise en place du cadre de partenariat stratégique sur la finance verte. Il a remercié le Luxembourg pour son soutien continu au Vietnam, en particulier dans la réduction de la pauvreté et l’adaptation au changement climatique.

Notant que le Luxembourg est fort dans les domaines de la finance et de la banque, il a indiqué que l’ANV finalisait le cadre juridique de ces domaines et a suggéré que les deux parties renforcent leur coopération et se partagent leurs expériences législatives dans ces domaines.

De son côté, le chef du gouvernement luxembourgeois a déclaré que lors de son entretien avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, le Luxembourg a annoncé deux projets d’une valeur totale de 7 millions d’euros pour aider le Vietnam à protéger l’environnement et à s’adapter au changement climatique.

Cela montre la détermination du Luxembourg à aider le Vietnam dans sa transition et à contribuer à la préservation de l’environnement et de beaux paysages pour les générations futures, a-t-il souligné.

Selon le dirigeant luxembourgeois, les deux parties organiseront un forum économique le 5 mai avec la participation de 25 entreprises luxembourgeoises.

Impressionné par les politiques économiques du Vietnam au milieu de la récession mondiale, il a déclaré que le Vietnam se concentrait non seulement sur le développement économique mais aussi sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

A cette occasion, Xavier Bettel a espéré que le Vietnam supprimera bientôt les visas pour les citoyens luxembourgeois, facilitant ainsi les échanges économiques, commerciaux et populaires.

La transformation numérique étant une priorité du gouvernement luxembourgeois, il a affirmé que le Luxembourg est prêt à partager des informations sur la transformation numérique avec le Vietnam.

Le président de l’ANV a décrit l’économie, le commerce et l’investissement comme des domaines de coopération potentiels pour les deux pays.

Le Vietnam accueille davantage d’investisseurs luxembourgeois dans le pays qui a un grand potentiel en termes de population et de taille économique. Les deux parties sont bien placées pour maintenir et améliorer une nouvelle chaîne d’approvisionnement dans un contexte de développements complexes et incertains dans le monde, a-t-il dit.

Vuong Dinh Huê a affirmé que les deux pays devraient continuer à créer des conditions favorables pour la délivrance de visas sur la base de la réciprocité. L’ANV examinera cette question dans le cadre de ses compétences lors de la prochaine session, a-t-il fait savoir.



Il a également demandé le soutien du Luxembourg pour exhorter la Commission européenne (CE) à lever bientôt le carton jaune d’avertissement contre les exportations de produits aquatiques vietnamiens au profit des consommateurs de l’UE et des moyens de subsistance des pêcheurs vietnamiens.

A cette occasion, le plus haut législateur vietnamien a souhaité que les deux parties favorisent les relations diplomatiques parlementaires.

Il a adressé son invitation au président de la Chambre des députés du Luxembourg à se rendre au Vietnam. Alors que l’ANV accueillera la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires en septembre prochain, il a espéré que la partie luxembourgeoise enverra une délégation de jeunes parlementaires à cet événement. – VNA/VI