Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam reçoit la cheffe de la diplomatie australienne

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, a reçu jeudi 1er décembre la ministre australienne des Affaires étrangères, la sénatrice Penny Wong, dans le cadre de sa visite officielle dans le pays.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê et la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong. Photo: VNA

Le plus haut législateur vietnamien a déclaré qu’il s’agit de la première visite officielle en Australie d’un haut dirigeant vietnamien après le 13e Congrès national du Parti au début de 2021 pour continuer à mettre en œuvre la politique étrangère du pays. Il a apprécié son choix du Vietnam comme l’un des premiers pays à visiter un mois seulement après son entrée en fonction en mai.



La ministre Penny Wong a affirmé que l’Australie considère toujours le Vietnam comme un ami proche et un partenaire de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et de la région.

Les discussions bilatérales en vue de l’élévation de leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral à l’occasion du 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2023 représentent un grand pas en avant, démontrant la confiance stratégique et la détermination partagée d’intensifier la coopération bilatérale, y compris dans les domaines de l’économie, de la réponse au changement climatique et d’autres questions stratégiques, a-t-elle déclaré.



Le dirigeant vietnamien a affirmé que l’Assemblée nationale du Vietnam soutient l’élévation des relations vietnamo-autraliennes au niveau de partenariat stratégique intégral à un moment approprié lorsque les deux pays achèveront toutes les procédures nécessaires.



Il a proposé que Penny Wong coordonne la promotion des visites des hauts dirigeants des deux pays, organise des activités pour célébrer le cinquantenaires des relations diplomatiques, achève la mise en œuvre du programme d’action de partenariat stratégique pour 2020-2023 et se prépare à construire un cadre de coopération pour la prochaine période, en accélérant la mise en œuvre de la stratégie d’engagement économique renforcé Australie-Vietnam (EEES), en intensifiant la coopération dans le domaine du travail et en élargissant la collaboration dans la transformation numérique, la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique.



Il a exprimé l’espoir que les deux parties renforceront la coopération parlementaire aux niveaux bilatéral et multilatéral et se coordonneront dans les forums multilatéraux sur les questions parlementaires telles que l’Union interparlementaire (UIP) et le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF).



Le dirigeant vietnamien a également proposé au gouvernement australien de maintenir son soutien et de créer des conditions permettant à la communauté vietnamienne en Australie de continuer à apporter des contributions positives à l’Australie et aux relations entre les deux pays.



La ministre Penny Wong a affirmé que dans son rôle, elle promouvra la mise en œuvre des propositions du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, y compris la coopération dans le domaine du travail; et a consenti à achever les procédures dans les plus brefs délais afin que les travailleurs saisonniers et agricoles vietnamiens puissent travailler en Australie.



Elle a affirmé que son pays attache toujours de l’importance à la coopération avec l’ASEAN, et continue de coopérer activement dans le dossier de la sous-région du Mékong ainsi que sur d’autres dossiers régionaux.

Durant son séjour en Australie, Vuong Dinh Huê a également reçu les représentants du nouveau groupe parlementaire d’amitié Australie-Vietnam, informant que la 15e Assemblée nationale du Vietnam a créé le groupe parlementaire d’amitié Vietnam-Australie composé de 11 membres, dirigé par le président de la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée nationale du Vietnam.



Il a exprimé son souhait que les deux groupes jouent un rôle central dans la promotion des échanges parlementaires entre les deux pays, renforçant ainsi la compréhension mutuelle ainsi que le partage d’expériences et d’expertise entre les deux organes législatifs.

La vice-présidente de la Chambre des représentants et présidente du Groupe des parlementaires d’amitié Australie-Vietnam, Sharon Clayton, a affirmé que son groupe se coordonnera étroitement avec son homologue vietnamien pour promouvoir la coopération entre les deux parlements, en particulier dans l’échange d’expériences en matière d’élaboration de lois, en contribuant à porter le partenariat stratégique bilatéral à un nouveau sommet.

Dans l’après-midi du même jour, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a assisté à une séance de questions-réponses au Sénat et à la Chambre des représentants.