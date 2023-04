Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam en visite de travail à Santa Fe

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV) Vuong Dinh Huê a reçu mercredi 26 avril à Santa Fe, capitale de la province argentine de Santa Fe, le gouverneur de ladite province Omar Ángel Perotti ; le gouverneur de la province de Córdoba, Juan Schiaretti ; et le gouverneur de la province d’Entre Ríos, Gustavo Bordet, dans le cadre de sa visite officielle en Argentine.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV) Vuong Dinh Huê reçoit le titre d’invité d’honneur décerné par le gouverneur de la province argentine de Santa Fe, Omar Ángel Perotti. Photo : VNA



Exprimant sa joie de visiter l’une des plus grandes provinces argentines et de rencontrer en même temps les gouverneurs des trois provinces du triangle économique de la région centrale de l’Argentine, le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance et souhaite approfondir davantage le partenariat intégral avec l’Argentine.

Il a indiqué que la signature de l’accord de coopération entre la province vietnamienne de Binh Duong et la province de Santa Fe revêt une importance particulière dans le contexte où les deux pays célèbrent cette année le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, exhortant les deux parties à continuer à élargir leur coopération dans des domaines forts comme l’agriculture, l’industrie et l’électronique.

Le président de l’ANV a également exhorté Santa Fe à promouvoir et à soutenir la politique du gouvernement argentin sur l’expansion de la coopération et de l’intégration économique ainsi que le lancement des négociations en vue de la signature de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (Mercosur)

Le gouverneur Omar Ángel Perotti a déclaré que la province de Santa Fe a espéré forger davantage de partenariats avec d’autres localités vietnamiennes pour continuer à exploiter et à promouvoir les potentiels de coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement. Il a décerné au président de l’ANV le titre d’invité d’honneur.

Les gouverneurs des trois provinces ont souhaité continuer à avoir l’opportunité de se rendre au Vietnam pour assister à des événements de promotion économique et commerciale tels que la FoodExpo.

S’adressant à la presse à l’issue de la rencontre, le gouverneur Omar Ángel Perotti a souligné que les trois provinces argentines ont eu des relations de coopération très importantes avec le Vietnam, représentant désormais 60% des exportations argentines vers le Vietnam.



En particulier, en 2022, elles ont organisé une délégation commerciale au Vietnam pour explorer les opportunités de coopération et ont constaté un énorme potentiel de coopération entre les deux pays.

Pour sa part, le président de l’ANV déclaré que sa visite en Argentine était destinée non seulement à promouvoir les relations entre les deux organes législatifs, mais aussi à renforcer le partenariat intégral Vietnam-Argentine vers un partenariat stratégique dans certains domaines spécifiques tels que l’industrie, l’agriculture et l’énergie.

Affirmant le rôle très important des trois provinces argentines dans les relations de coopération avec le Vietnam et ses localités, il a indiqué que l’une des priorités de cette visite est de promouvoir les échanges économiques et commerciaux bilatéraux, car il s’agit d’un point lumineux dans les relations entre les deux pays qui s’efforcent de doubler leur commerce bilatéral à environ 10 milliards de dollars d’ici 2025.

Le Vietnam souhaite, avec l’Argentine et les pays du Mercosur, lancer les négociations sur l’Accord de libre-échange Vietnam-Mercosur pour servir de pont non seulement pour les relations entre le Vietnam et les pays membres du Mercosur, mais aussi pour renforcer les liens avec l’Asie du Sud-Est - un marché de 650 millions de consommateurs et plus de 3.600 milliards de dollars de produit intérieur brut (PIB), a-t-il déclaré.

Saluant le voyage au Vietnam de la délégation commerciale des trois provinces en 2022 et souhaitant accueillir d’autres dans les temps à venir, il a indiqué qu’outre le renforcement des relations économiques, commerciales et d’investissement, les deux parties encouragent également les échanges entre les peuples, la coopération culturelle, sportive et touristique et pour lesquels elles ont discuté de la possibilité d’établir une liaison aérienne directe entre le Vietnam et l’Argentine.