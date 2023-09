Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam assiste à une exposition de photos sur les liens Vietnam-Bangladesh

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, a participé jeudi 21 septembre à Dhaka à la cérémonie d’inauguration d’une exposition de photos sur les relations diplomatiques entre le Vietnam et le Bangladesh qui durent depuis cinq décennies. visite officielle dans la nation sud-asiatique.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, inaugure l’exposition de photos sur les 50 ans de relations diplomatiques entre le Vietnam et le Bangladesh. Photo : VNA

L’exposition, organisée par l’Agence vietnamienne d’information (VNA), présente 20 photos grand format triés sur le volet dans les archives de la VNA, immortalisant des moments importants et marquants des relations bilatérales, des visites mutuelles de haut niveau des dirigeants vietnamiens et bangladais, ainsi que le paysage, la population et la culture du Vietnam.



Parmi elles, il y a celles sur les événements de la réception par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong de la présidente du Parlement du Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury au Vietnam, et du Premier ministre Nguyên Tân Dung et de sa homologue bangladaise Sheikh Hasina assistant à la cérémonie de signature d’un accord sur la création du Conseil d’affaires Bangladesh-Vietnam.

L’actuelle visite officielle au Bangladesh du président de l’Assemblée nationale du Vietnam s’inscrit dans le contexte du bon développement de l’amitié Vietnam-Bangladesh et au moment où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (11 février 1973 - 2023).



Le Vietnam et le Bangladesh jouissent d’une excellente amitié traditionnelle sur la base de similitudes historiques et de valeurs partagées d’indépendance, de paix, de coopération et de développement. Au cours de ces 50 dernières années, les deux pays ont sans cesse renforcé leur amitié traditionnelle, leur coopération multiforme, et leur confiance politique, ce qui a jeté une base solide pour que promouvoir leur partenariat dans tous les domaines.