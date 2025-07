Le président de l’Assemblée nationale conclut sa visite officielle au Sénégal

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân et son épouse, à la tête d'une haute délégation vietnamienne quittent Dakar, concluant avec succès leur visite officielle au Sénégal. Photo : VNA

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et son épouse, Nguyên Thi Thanh Nga, accompagnés d’une délégation vietnamienne de haut rang, ont quitté Dakar dans l’après-midi du 24 juillet (heure locale), concluant avec succès leur visite officielle au Sénégal.



La délégation vietnamienne a été accueillie à l’aéroport international Blaise-Diagne de Dakar par le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, des membres du Comité permanent de l’Assemblée nationale du Sénégal, l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Trân Quôc Khanh, ainsi que par le personnel de l’ambassade et des représentants de la communauté vietnamienne au Sénégal.



Au cours de sa visite, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a rencontré le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, et s’est entretenu avec le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye.



Les dirigeants sénégalais ont exprimé leur plaisir d’accueillir le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, soulignant qu’il s’agissait de la première visite officielle au Sénégal d’un dirigeant clé du Parti et de l’État vietnamiens depuis l’établissement des relations diplomatiques. Ils ont considéré cette visite comme une avancée qualitative dans les relations bilatérales – une visite entre « frères » dont l’amitié perdure depuis des années.



Tout en reconnaissant les progrès encourageants de la coopération économique entre les deux pays, les deux parties ont convenu qu’un potentiel important restait inexploité.

Ils ont appelé à la mise en place d’un cadre juridique pour renforcer la collaboration dans les domaines du commerce, de l’industrie et de l’investissement. Ils ont également convenu de renforcer la promotion du commerce, le réseautage d’affaires et les exportations de produits clés vers leurs marchés respectifs.



L’agriculture a été réaffirmée comme un pilier central de la coopération bilatérale. Les dirigeants sénégalais ont exprimé leur intérêt pour l’importation de davantage de riz du Vietnam afin de garantir la sécurité alimentaire et ont invité les entreprises vietnamiennes des secteurs des technologies et des services à investir et à opérer au Sénégal. Ils ont souligné le potentiel des deux pays à servir de passerelles vers les marchés d’Afrique de l’Ouest et d’Asie du Sud-Est, respectivement.



Les deux parties ont affirmé que la coopération parlementaire constituait un pilier important des relations bilatérales, contribuant à promouvoir la compréhension mutuelle et à jeter les bases juridiques d’une coopération globale.



Elles ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, de promouvoir le rôle des groupes d’amitié parlementaires, de coopérer au sein des forums parlementaires multilatéraux, de poursuivre le partage d’expériences en matière de législation et de contrôle, ainsi que de renforcer la coopération en matière de formation et d’échange d’informations.



Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et son homologue sénégalais El Malick Ndiaye ont signé un accord de coopération entre les deux législatures ont assisté à la cérémonie d’annonce des groupes d’amitié parlementaires Vietnam-Sénégal et Sénégal-Vietnam.



À Dakar, le plus haut législateur vietnamien a participé à une table ronde politique visant à renforcer la coopération Vietnam-Sénégal et a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne au Sénégal.



Grâce à ses activités substantielles et significatives, la visite officielle du président de l’Assemblée nationale du Vietnam au Sénégal s’est conclue avec succès, ouvrant un nouveau chapitre dans la coopération parlementaire et insufflant un nouvel élan aux relations Vietnam-Sénégal pour le développement et la prospérité partagés des deux nations. – VNA/VI