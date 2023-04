Le président de l’ANV Vuong Dinh Huê s’entretient avec sa homologue argentine Cecilia Moreau

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV), Vuong Dinh Huê, qui s’est entretenu lundi 24 avril à Buenos Aires, en Argentine, avec la présidente de la Chambre des députés d’Argentine, Cecilia Moreau, après la cérémonie de bienvenue organisée en son honneur, a plaidé pour le renforcement des liens entre les deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê et la présidente de la Chambre des députés d’Argentine, Cecilia Moreau, se serrent la main, à Buenos Aires, le 24 avril. Photo : VNA

Le Vietnam attache une grande importance au développement des relations avec l’Argentine, l’un des principaux partenaires du Vietnam en Amérique latine, a affirmé

le plus haut législateur vietnamien qui effectue une visite officielle du 23 au 28 avril en en Argentine.



Il a exprimé son souhait que les deux pays continuent de renforcer leurs échanges et leur coordination afin de continuer de développer les relations d’amitié et de coopération traditionnelles de manière substantielle, efficace et approfondie.



Saluant la visite officielle du président de l’ANV, Cecilia Moreau s’est déclaré convaincue que cette visite donne un fort élan au partenariat intégral Vietnam-Argentine et aux relations parlementaires entre les deux pays, non seulement dans le cadre bilatéral mais aussi dans les forums multilatéraux.



Elle a loué le président Hô Chi Minh, le pays et le peuple vietnamiens pour leur vaillance dans la lutte pour l’indépendance et la liberté, et s’est dit impressée par le développement socio-économique du Vietnam.



La présidente de la Chambre des représentants d’Argentine a déclaré que malgré leur éloignement géographique, les deux pays qui célèbrent cette année le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques bilatérales (25 octobre 1973-2023), ont toujours cultivé leurs liens, notamment politique, économique, culturel, parlementaire et populaire.

Les deux parties ont estimé que le partenariat intégral Vietnam-Argentine poursuivait son développement positif, de plus en plus substantiel et efficace dans les domaines aussi divers que la politique, la diplomatie, l’économie, le commerce, l’éducation, l’agriculture et la justice.

Les deux parties ont maintenu des échanges de délégations et des contacts de haut niveau, et efficacement promu les mécanismes de coopération tels que le Comité intergouvernemental et la Consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Les deux dirigeants ont noté avec satisfaction des échanges commerciaux croissants entre les deux pays, atteignant plus de 4,8 milliards de dollars en 2022. L’Argentine est actuellement le troisième partenaire commercial en Amérique latine du Vietnam qui est son 5e partenaire commercial en Asie.

Les deux parties ont convenu de renforcer l’échange de visites entre les partis au pouvoir, les Etats, les parlements, et les relations populaires ; de se coordonner pour célébrer le cinquantenaire des relations diplomatiques ; de déployer efficacement les accords de coopération signés entre les deux pays.

Elles ont convenu de promouvoir la coopération bilatérale dans l’agriculture, l’économie, le commerce, la science et la technologie, l’éducation, le tourisme, les sports et la culture et dans de nouveaux domaines : haute technologie, transformation numérique, innovation, adaptation aux changement climatiques, croissance durable ; de renforcer la coopération décentralisée ; déployant pleinement ainsi la coopération Vietnam-Argentine et progressant vers l’établissement d’un partenariat stratégique industriel, agricole et énergétique.

Le président de l’ANV a demandé à l’Argentine d’accélérer le processus de consultation interne entre les pays membres du Mercosur et, d’annoncer aussi rapidement possible avec le Vietnam le lancement des négociations sur l’Accord de libre-échange Vietnam-Mercosur.

Il a exhorté l’Argentine à créer des conditions favorables pour que les produits agricoles phares du Vietnam entrent sur le marché argentin, équilibrant ainsi la balance commerciale bilatérale de manière durable.

Les deux dirigeants ont convenu que les deux parlements devraient continuer de renforcer leur échange d’expériences législatives, de soutenir la position de chacun sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, de se coordonner pour promouvoir, encourager et créer des conditions favorables pour les entreprises des deux parties, notamment en ouvrant le marché aux produits agricoles phares du Vietnam et de l’Argentine, et en fournissant un soutien aux entreprises des deux parties pour accéder aux marchés de l’autre.

Le plus haut législateur vietnamien a invité présidente de la Chambre des représentants d’Argentine Cecilia Moreau à effectuer prochainement une visite au Vietnam, et a espéré la participation des députés argentins à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires au Vietnam.

À l’issue de leur entretien, les deux dirigeants ont signé un accord de coopération entre les deux parlements.

Dans la matinée, le président de l’ANV est allé fleurir le mémorial du général José de San Martín, qui avec Simón Bolívar, Antonio Jose de Sucre et Bernardo O’Higgins, l’un des héros des indépendances sud-américaines. Dans l’après-midi, il est allé déposer une gerbe au mémorial du président Hô Chi Minh à Buenos Aires.