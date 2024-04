Le président de l’ANV salue la présence accrue des investisseurs chinois au Vietnam

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV) Vuong Dinh Huê qui a reçu mardi 9 avril à Pékin des responsables de grandes sociétés chinoises, a salué le renforcement de leur présence au Vietnam, affirmant les efforts du pays pour améliorer davantage son environnement des affaires.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV) Vuong Dinh Huê (à droite) et le directeur général de PowerChina, Wang Bin. Photo : VNA

Le plus haut législateur vietnamien, en visite officielle en Chine, a déclaré au directeur général de la Power Construction Corporation of China (PowerChina), Wang Bin, que les domaines dans lesquels le groupe souhaite investir au Vietnam sont également les priorités d’investissement du Vietnam.

Afin de mettre en œuvre les engagements pris par le Vietnam lors la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), le gouvernement vietnamien a récemment promulgué le plan de mise en œuvre de la Planification nationale de développement de l’électricité pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, après son adoption par l’ANV, a-t-il fait savoir.

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié l’envergure, le potentiel et le niveau technologique de PowerChina au Vietnam et a salué son plan d’expansion au Vietnam dans les temps à venir.

Recevant Liu Huanming, vice-président du conseil d’administration du constructeur chinois de véhicules électriques BYD qui a investi près de 270 millions de dollars dans la province vietnamienne de Phu Tho en 2021, il s’est félicité du nouveau plan d’investissement du groupe au Vietnam.

Il a affirmé que l’ANV soutiendra et créera des conditions favorables pour que les entreprises étrangères, y compris chinoises, opèrent avec efficacité dans le pays.

Le président de l’ANV a reçu Liu Leiyun, président de la China Minmetals Rare Earth Co. Ltd. (CREG) qui veut booster ses relations avec le Groupe national des industries du charbon et des minerais du Vietnam (Vinacomin) et d’autres entreprises vietnamiennes pour mettre en œuvre la construction d’une communauté stratégique et renforcer la coopération dans l’extraction des minerais importants.

Le Vietnam est considéré par plusieurs organisations internationales comme ayant un grand potentiel de développement de l’industrie des terres rares. L’ANV et le gouvernement vietnamien encouragent les entreprises à étudier les solutions permettant d’utiliser ses réserves de terres rares au service des industries de semi-conducteurs et de haute technologie, a-t-il indiqué.

Le dirigeant vietnamien qui a ensuite reçu Dexi Dong, président du conseil d’administration de Haosen, a félicité le fabricant chinois de batteries pour son nouveau plan d’investissement au Vietnam avec l’engagement à contribuer au processus de développement socio-économique, aux activités d’exportation et à la création d’emplois pour les travailleurs locaux.

Il a indiqué que le Vietnam a mis en place de nombreux mécanismes et politiques d’encouragement à l’investissement, tels que l’exonération et la réduction de l’impôt sur les sociétés, l’exemption et la réduction du loyer foncier pour attirer les investissements dans les industries nouvelles.

Apprécié les avantages du Vietnam en matière d’exportation, les entreprises chinoises se sont intéressées aux politiques du Vietnam visant à soutenir les entreprises technologiques étrangères ainsi qu’aux opportunités d’investisselent dans les domaines potentiels des deux pays. – VNA/VI