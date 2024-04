Le président de l’ANV reçoit le secrétaire du Comité provincial du Parti du Yunnan

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV) Vuong Dinh Huê a reçu jeudi 11 avril à Kunming le membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), secrétaire du Comité provincial du Parti du Yunnan et président du Comité permanent de l’Assemblée populaire provinciale, Wang Ning, dans le cadre de sa visite officielle en Chine.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV) Vuong Dinh Huê (à gauche) et secrétaire du Comité provincial du Parti du Yunnan et président du Comité permanent de l’Assemblée populaire provinciale, Wang Ning. Photo : VNA

Ils ont exprimé leur satisfaction et évalué positivement le développement des relations entre les deux partis et les deux pays au cours des dernières années. Ils ont discuté des mesures visant à exploiter le potentiel et les avantages des deux parties, dans le but de promouvoir davantage les liens de coopération entre les ministères, agences et localités vietnamiens et le Yunnan dans les temps à venir.Wang Ning a salué le mécanisme d’échange existant entre les cinq secrétaires des comités provinciaux du Parti de Chine et du Vietnam. Il a annoncé son intention de présider la prochaine réunion de ce mécanisme en mai.Vuong Dinh Huê a réaffirmé la politique du Vietnam visant à approfondir les liens avec la Chine et à renforcer le voisinage traditionnel, le partenariat de coopération stratégique intégral et la communauté d’avenir partagé entre les deux pays.Il a promis de soutenir les localités vietnamiennes pour établir et développer des partenariats mutuellement bénéfiques avec les provinces chinoises, en particulier celles partageant la frontière avec le Vietnam comme le Yunnan.Le plus haut législateur vietnamien a proposé d’accroître les échanges entre les dirigeants locaux, ainsi que de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération existants entre les localités du Yunnan et du Vietnam.Vuong Dinh Huê a suggéré une collaboration dans les patrouilles frontalières, les efforts de lutte contre le terrorisme, ainsi que la prévention et la lutte contre la criminalité. En outre, il a plaidé pour une coopération plus étroite dans des domaines clés tels que la connectivité ferroviaire, notamment la route Kunming-Lao Cai-Hanoi-Hai Phong, le tourisme, la réduction de la pauvreté et le développement durable.Il a souligné l’importance d’une coordination étroite dans la gestion et la protection des frontières, conformément aux trois documents sur les frontières terrestres et aux accords pertinents, et de résoudre correctement les questions en suspens et les questions émergentes. Il a proposé au Yunnan de continuer à préserver les lieux historiques où le président Hô Chi Minh et d’autres dirigeants de la révolution vietnamienne avaient travaillé.Soulignant l’emplacement stratégique et les ressources naturelles du Yunnan, Wang Ning a souligné les efforts visant à améliorer la connectivité ferroviaire et routière, à élargir la coopération commerciale et logistique et à consolider le rôle de la province en tant que porte d’entrée vers l’Asie du Sud-Est et du Sud, y compris le Vietnam.Le Yunnan chérit son amitié et sa coopération avec le Vietnam et est prêt à travailler en étroite collaboration avec les localités vietnamiennes pour concrétiser efficacement les perceptions communes des dirigeants de haut rang des deux pays, ainsi que celles entre les ministères, agences et localités du Yunnan et du Vietnam, a-t-il déclaré.Il a ajouté que le Yunnan augmentera les échanges de délégations à tous les niveaux, fera bon usage des mécanismes de coopération, approfondira la collaboration économique et commerciale, encourager les entreprises du Yunnan à investir au Vietnam et faciliter l’importation de produits agricoles et aquatiques vietnamiens de haute qualité.La province renforcera également la coopération dans les infrastructures et la connectivité des postes-frontières, rationalisera les procédures douanières, améliorera l’efficacité du dédouanement et collaborera dans les domaines de l’agriculture verte et moderne, de l’énergie verte, des soins de santé, de la culture, de l’éducation et du tourisme, a-t-il encore indiqué. – VNA/VI