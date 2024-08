Le président de l’ANV et le président est-timorais plaident pour des liens accrus

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV), Trân Thanh Mân, a espéré que la coopération parlementaire devienne un pilier essentiel du partenariat entre le Vietnam et le Timor-Leste, à travers le partage d’expériences en matière d’élaboration des lois, de surveillance suprême et de prise de décision sur les questions nationales clés.

Lors d’une entrevue avec le président est-timorais José Ramos-Horta, jeudi 1er août à Hanoi, il a souligné le respect et l’admiration du Vietnam pour les réalisations accomplies par l’État et le peuple du Timor-Leste dans leur lutte pour l’indépendance nationale, dans laquelle le président était un dirigeant clé honoré du prix Nobel de la paix en 1996.

Le plus haut législateur vietnamien a également félicité le Timor-Leste pour avoir été accepté en principe comme le 11e membre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Saluant les discussions approfondies entre le président Tô Lam et le président José Ramos-Horta, Trân Thanh Mân a salué la signature d’un accord bilatéral sur l’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels.

L’ANV soutient et créera un cadre juridique favorable pour promouvoir la signature et la mise en œuvre d’accords de coopération entre les deux pays, a-t-il déclaré.

Trân Thanh Mân a proposé que les deux pays augmentent l’échange de délégations à tous les niveaux pour améliorer la compréhension mutuelle, les échanges culturels et interpersonnels, et accélèrent l’organisation de la première réunion de la Commission mixte Vietnam-Timor-Leste pour examiner, étudier et définir des mesures spécifiques pour renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.

Il a également exhorté les deux pays à promouvoir les liens économiques et commerciaux via la promotion des exportations et des importations de biens à fort potentiel et à forte demande, tels que le riz, les vêtements, les chaussures, les boissons et les aliments transformés. Il a encouragé le travail conjoint dans d’autres domaines potentiels, notamment l’agriculture, l’aquaculture, le pétrole et le gaz, les infrastructures, l’éducation, la formation et le tourisme.

Le dirigeant vietnamien a demandé au président est-timorais de soutenir les échanges de délégations et le partage d’expériences entre les commissions spécialisées des deux parlements et les parlementaires sur le fonctionnement du parlement et les questions d’intérêt commun. Il a également souligné la nécessité d’offrir un soutien mutuel lors des forums parlementaires multilatéraux.

José Ramos-Horta a souligné que le Timor-Leste valorise et souhaite renforcer ses relations amicales avec le Vietnam, en particulier dans le domaine de l’agriculture pour assurer la sécurité alimentaire. Il a exprimé le désir de s’inspirer de l’expérience du Vietnam dans les domaines où le pays est fort.

Notant le potentiel considérable de collaboration bilatérale, l’invité a espéré que l’ANV soutiendrait les efforts de collaboration, en particulier dans les domaines où le Timor-Leste a des besoins spécifiques. – VNA/VI