Le président de l’AN Vuong Dinh Hue rencontre des responsables néo-zélandais

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue a reçu le 6 décembre à Wellington la présidente adjointe de la Chambre des représentants de la Nouvelle-Zélande et présidente de la commission parlementaire des affaires étrangères, de la défense et du commerce Jenny Salesa, le chef du principal parti d'opposition néo-zélandais (National Party) Christopher Luxon et le ministre de l'Éducation Chris Hipkins.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue et la présidente adjointe de la Chambre des représentants de la Nouvelle-Zélande et présidente de la commission parlementaire des affaires étrangères, de la défense et du commerce Jenny Salesa. Photo : VNA

Lors de la rencontre entre Vuong Dinh Hue et Jenny Salesa, les deux parties ont convenu de promouvoir les domaines de coopération prioritaires, notamment avec l'élaboration de plans spécifiques et la promotion du rôle du Comité mixte économique et commercial Vietnam - Nouvelle-Zélande dans le but de porter le commerce bilatéral à 2 milliards de dollars d'ici 2024 ; d’accélérer la mise en œuvre de l'accord sur la coopération en matière de défense ; mettre en place prochainement un mécanisme de dialogue et de consultation sur la défense au niveau ministériel ; de coopérer dans la formation des forces de maintien de la paix de l’ONU et dans la sécurité maritime ; rechercher la possibilité d’élargir la coopération dans les domaines de l'industrie de la défense, de la médecine militaire, du sauvetage.

Vuong Dinh Hue a souhaité que la Nouvelle-Zélande continue d'accorder des bourses et d’élargir la coopération en matière d'éducation sous de nombreuses formes ; de reprendre des cours d'anglais en Nouvelle-Zélande après l'épidémie de COVID-19. Il a également suggéré que la commission néo-zélandaise accélère la coopération dans les sciences et technologies, la réponse au changement climatique et que la Nouvelle-Zélande continue d'examiner les demandes d’accès au marché néo-zélandais pour les produits agricoles du Vietnam.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue (droite) et le chef du principal parti d'opposition néo-zélandais (National Party) Christopher Luxon. Photo : VNA

Lors de la rencontre avec Christopher Luxon, Vuong Dinh Hue a souligné que les deux pays devaient renforcer leur partenariat stratégique dans tous les aspects. Christopher Luxon a affirmé qu'il attachait toujours de l'importance au renforcement des relations avec le Vietnam et souhaité contribuer au développement des relations entre les deux pays dans tous les domaines.

Vuong Dinh Hue a remercié la Nouvelle-Zélande pour avoir fourni une aide non remboursable au Vietnam pendant de nombreuses années, accordé des bourses aux étudiants vietnamiens et surtout soutenu le vaccins anti-COVID-19, contribuant à aider le Vietnam à contrôler l'épidémie et à reprendre rapidement son économie.

Christopher Luxon a déclaré que les deux pays avaient beaucoup de potentiels pour la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'éducation et de la formation, de la défense et de la sécurité, hautement appréciant l'organisation par les deux pays de forums de coopération économique, commerciale et éducative dans le cadre de visites de dirigeants vietnamiens et néo-zélandais. Il a souhaité que les deux parties favorisent la coopération en matière d'éducation et de formation, les échanges entre les peuples ainsi que la coopération dans la transformation et la production de produits laitiers, - un secteur fort de la Nouvelle-Zélande.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue (droite) et le ministre de l'Éducation Chris Hipkins. Photo : VNA

Lors de la rencontre avec Chris Hipkins, Vuong Dinh Hue a souligné que l’éducation et la formation étaient l'un des domaines de coopération clés entre les deux pays. À l'État de Hamilton, les deux parties ont tenu le Forum de coopération dans l’éducation, lors duquel 10 accords de coopération ont été signés entre les universités des deux pays.

Le ministre Chris Hipkins a souligné que la Nouvelle-Zélande attachait une grande importance à la coopération en matière d'éducation avec le Vietnam et que les deux pays avaient encore beaucoup de potentiels pour renforcer la coopération dans ce domaine.

Le président de l'Assemblée nationale a proposé au ministère néo-zélandais de l'Éducation de continuer à maintenir et à augmenter le nombre de bourses annuelles en faveur des étudiants vietnamiens ; de partager l'expérience de la Nouvelle-Zélande en matière de réforme de l'éducation et de créer les conditions permettant aux deux parties de mettre en œuvre des accords de coopération dans l'éducation.

Vuong Dinh Hue a souhaité aux deux parties de multiplier les échanges d'étudiants, d'enseignants ; de promouvoir la coopération entre les écoles et les universités des deux pays, d’examiner l'ouverture d'antennes au Vietnam par les établissements d'enseignement supérieur néo-zélandais.

Ce mardi à midi, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue a eu une brève rencontre avec le député Greg O'Connor, la députée Melissa Lee, deux coprésidents du Groupe des parlementaires d'amitié Nouvelle-Zélande-Vietnam et Asie de l'Est. Il a aussi assisté à une session de questions-réponses au Parlement néo-zélandais.

Ce sont les dernières activités du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue et de la délégation l’accompagnant en Nouvelle-Zélande.