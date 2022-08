Le président de l’AN Vuong Dinh Hue reçoit le secrétaire du Comité municipal du Parti de Vientiane

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue a reçu le 10 août à Hanoï Anouphap Tounalom, secrétaire du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, secrétaire du Comité municipal du Parti, président du Conseil populaire de la capitale Vientiane, en visite de travail au Vietnam.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue (droite) et Anouphap Tounalom, secrétaire du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, secrétaire du Comité municipal du Parti, président du Conseil populaire de la capitale Vientiane. Photo : VNA



Il a félicité la coopération dynamique entre Hanoï et Vientiane, rythmée par de nombreuses activités comme les entretiens entre les dirigeants, la réunion de promotion commerciale et touristique «Hanoï et Vientiane: la coopération pour le développement», ou encore les programmes d’apprentissage des langues vietnamienne et laotienne. La coopération décentralisée entre les deux capitales constitue un modèle pour d’autres localités.

Ces dernières années, les relations de coopération entre les deux capitales se sont développées de façon satisfaisante. Pendant l'épidémie de COVID-19, les deux parties se sont efforcées d'échanger leurs expériences en organisant des séminaires en ligne. Vientiane renforce non seulement la coopération avec Hanoï, mais coopère également avec Ho Chi Minh-Ville et d'autres localités du Vietnam.



Vuong Dinh Hue a remercié les dirigeants de Vientiane d'avoir créé des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes coopèrent et fassent des affaires au Laos. Il souhaite que les dirigeants de Vientiane créent des conditions plus favorables pour que les projets des entreprises vietnamiennes au Laos puissent être mis en œuvre efficacement.

Lors de sa visite, les Conseils populaires des deux capitales échangeront essentiellement sur le perfectionnement des institutions et la coopération décentralisée, a indiqué Anouphap Tounalom.