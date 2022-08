Le président de l’AN Vuong Dinh Hue reçoit le président de la COP26 Alok Kumar Sharma

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a reçu le 29 août à Hanoï Alok Kumar Sharma, ministre britannique et président de la COP26, en visite de travail au Vietnam.

La rencontre entre deux dirigeants. Photo : VNA



Vuong Dinh Hue a salué le retour au Vietnam du ministre britannique pour discuter de la coopération pour répondre au changement climatique et promouvoir la mise en place d'un partenariat pour une transition énergétique équitable entre le Vietnam et des partenaires au développement.

Alok Kumar Sharma a déclaré qu'il s'agissait de sa troisième visite au Vietnam après 18 mois, ce qui montre l'importance de la coopération du Royaume-Uni avec le Vietnam. Il a annoncé qu'il avait discuté avec le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement du Vietnam, Tran Hong Ha de nombreux contenus utiles tels que la Stratégie nationale de lutte contre le changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la planification de l'électricité VIII, la mise en œuvre de l'engagement à apporter un net émissions à zéro d’ici 2050…

Vuong Dinh Hue a précisé que le gouvernement du Vietnam avait approuvé une série de documents importants, dont le Projet sur les tâches et solutions pour mettre en œuvre les résultats de la COP26 ; la Stratégie nationale sur le changement climatique jusqu'en 2050 ; le Plan d'action pour réduire les émissions de méthane jusqu'en 2030 ; le Programme d'action sur la transition énergétique verte, réduire les émissions de carbone et de méthane du secteur des transports. Dans le secteur de l'énergie, le gouvernement du Vietnam est en train de perfectionner le projet de la Planification nationale de développement électrique pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2045.

Le dirigeant vietnamien a remercié le président de la COP26 d'avoir fait pression pour que le gouvernement britannique, l'Union européenne (UE) et des partenaires de développement soutiennent la transition énergétique au Vietnam, à travers la négociation de la Déclaration politique sur le partenariat pour une transition énergétique juste (JETP). Il a espéré que dans la déclaration, l'UE et des partenaires au développement s'engageront à soutenir fortement le Vietnam afin que le pays puisse à la fois assurer la sécurité énergétique, réduire les émissions et résoudre les problèmes sociaux connexes.

L'Assemblée nationale du Vietnam a un plan d'action pour concevoir un cadre institutionnel pour la transition énergétique, le processus d'élaboration de planification ; pour décider d'allouer des ressources au développement socio-économique en général et à la transition énergétique en particulier ; pour exercer une supervision suprême du processus d'application de la loi dans ce domaine, a-t-il affirmé.

Partageant le même point de vue que le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, Alok Kumar Sharma a remercié le Vietnam et d'autres pays pour leurs engagements forts lors de la COP26, en particulier l'engagement de ramener les émissions nettes à zéro en 2050.

Alok Kumar Sharma était tombé d'accord avec le dirigeant vietnamien sur la transition énergétique juste. En ce qui concerne le coût et le prix des énergies renouvelables, il a partagé que les prix de l'énergie étaient périodiques, il y aurait des moments où les prix des énergies renouvelables seraient moins chers. Ainsi, la COP26 souhaite favoriser le développement de l'éolien, du solaire ou du nucléaire.

A cette occasion, Alok Kumar Sharma a exprimé son souhait que le Vietnam révise et actualise les dispositions de la loi pour faciliter la participation des investisseurs privés au processus de transition énergétique. Il a espéré que la Déclaration politique sur l’établissement du Partenariat de transition énergétique égale jouera un rôle très important dans la réalisation des engagements et que le Vietnam et ses partenaires se joindront à la COP26 dans ce processus.