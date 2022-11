Le président de l’AN Vuong Dinh Hue entame une visite officielle au Cambodge et assiste à l'AIPA-43

Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue et une délégation de haut rang de l’organe législatif vietnamien sont arrivés samedi matin 19 novembre à Phnom Penh pour une visite officielle au Cambodge et assister à la 43e Assemblée générale de l’AIPA (AIPA-43) sur invitation du président de l'AN du Cambodge, du président de l’AIPA, Samdech Heng Samrin.

Ces dernières années, les relations politiques entre le Vietnam et le Cambodge se sont maintenues, jouant un rôle central dans les relations bilatérales. En 2022, les deux parties se coordonneront pour organiser de nombreuses activités significatives dans le cadre de l'Année de l'amitié Vietnam - Cambodge et Cambodge - Vietnam 2022 pour célébrer le 55e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (24 juin 1967 - 24 juin 2022).

Les relations entre l'AN du Vietnam et l'AN et le Sénat du Cambodge continuent de se consolider et se développent de manière fructueuse.

Il s'agit de la première visite officielle au Cambodge du président de l’AN Vuong Dinh Hue en tant que leader de l’organe législatif du Vietnam.

Suite à sa visite officielle au Cambodge, Vuong Dinh Hue participera à l’AIPA 43 accueillie par le Cambodge afin de continuer à mettre en œuvre la politique d’intégration internationale de manière proactive, active et étendue, à promouvoir la diplomatie multilatérale, à œuvrer avec les parlements membres de l’AIPA pour renforcer l’unité et la centralité de l’ASEAN, les relations entre l’AIPA et ses partenaires, contribuant au processus de construction de la Communauté de l’ASEAN et à la promotion de la paix, de la coopération et du développement dans la région. - VNA/VI