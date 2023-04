Le président de l’AN Vuong Dinh Hue entame sa visite officielle à Cuba

Le président de l’Assemblée générale du Vietnam est arrivé à La Havane ce mardi (heure locale), commençant sa visite officielle à Cuba, à l'invitation de son homologue cubain, Esteban Lazo Hernández.

La vice-présidente de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (ANPP, Parlement), Ana María Mari Machado accueille le président de l'AN Vuong Dinh Hue à l'aéroport José Martí. Photo : VNA

Le chef de l’organe législatif du Vietnam a été reçu à l'aéroport José Martí par la vice-présidente de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (ANPP, Parlement), Ana María Mari Machado, le chef du Département des relations internationales du Parti communiste de Cuba, Emilio Lozada et des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères du pays hôte.

Étaient également présents à l'aéroport l'ambassadeur du Vietnam à Cuba, Le Thanh Tung, et des représentants de la communauté cubaine.

Cette visite intervient dans le contexte où les deux pays préparent de nombreuses activités pour commémorer le 50e anniversaire de la visite du dirigeant Fidel Castro dans la zone libérée du Sud Vietnam à Quang Tri (septembre 1973) et le 60e de la création du Comité cubain de solidarité avec le Sud Vietnam (25 septembre 1963).

Vuong Dinh Huê et son homologue cubain signeront un accord sur l’établissement d'un mécanisme de coopération interparlementaire afin de renforcer le partage de compétences législatives, le soutien mutuel au sein des forums interparlementaires régionaux et internationaux ainsi que la supervision conjointe de l’application des accords de coopération conclus entre les deux pays.

Le chef de l’organe législatif vietnamien prononcera un discours devant l'Assemblée nationale cubaine le 19 avril. Il devrait réaffirmer la solidarité et l’amitié avec le peuple cubain et partager avec ce pays les expériences du Vietnam dans la mise en oeure de la politique du Renouveau.

Dans le cadre de sa visite officielle à Cuba, Vuong Dinh Hue participera à un forum d’affaires, à l'inauguration de plusieurs projets de coopération et d'investissement du Vietnam dans la Zone spéciale de développement de Mariel et à des activités de célébration d'événements historiques entre les deux pays, rencontrera des organisations d'amitié de Cuba, etc.

A cette occasion, les deux parties signeront un grand nombre de conventions et de programmes de coopération. Notamment, les présidents des organes législatifs des deux pays signeront un accord de coopération interparlementaire, créant un cadre de coopération très spécifique.

Les organes législatifs des deux pays prendront également des mesures pour contribuer davantage aux relations de coopération, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, des sciences et technologies, de la culture, des sports, des soins de santé, etc.

Concernant l'économie, le commerce et l'investissement, les entreprises vietnamiennes s'intéressent de plus en plus au marché cubain. Le nombre croissant de projets d'investissement entre les deux pays ces dernières années est une illustration du développement continu des relations de coopération intégrale sur la base de l'amitié fraternelle et de la confiance mutuelle totale entre les dirigeants et les peuples des deux pays.

La visite officielle de Vuong Dinh Hue constitue la visite de haut niveau d'un dirigeant vietnamien à Cuba et en Amérique latine cette année, ainsi que la première tournée du dirigeant étranger dans la nation des Caraïbes après que Cuba a tenu ses élections législatives pour la nouvelle législature. Une fois de plus, elle marquera une nouvelle étape dans les relations bilatérales, parmi tant d'autres que chérit la belle histoire d'amitié des deux nations.