Le président de l’AN Vuong Dinh Huê au Forum sur la politique extérieure

Ce samedi après-midi, à Jakarta, en Indonésie, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne Vuong Dinh Huê a assisté à un forum intitulé «Le partenariat stratégique Vietnam-Indonésie: une connexion étroite et des efforts communs pour une Asie-Pacifique et un océan Indien dynamiques et inclusifs où règnent la paix, la coopération et le développement».

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne Vuong Dinh Huê (centre) assiste à un Forum sur la politique extérieure à Jakarta. Photo : VNA

Évoquant son point de vue sur la situation en Asie-Pacifique et en océan Indien, sur l’ASEAN et sur la coopération entre le Vietnam et l’Indonésie au sein de cette association régionale, Vuong Dinh Huê a souligné que dans le but de maintenir un environnement pacifique et la prospérité pour l’avenir, tous les pays doivent oeuvrer pour instaurer une structure coopérative régionale inclusive, durable et connectée sur les plans politique, sécuritaire, économique, commercial, culturel et social, sur la base de la Charte de l’ONU et du droit international.

En ce qui concerne l’ASEAN, le chef de l’organe législatif vietnamien a affirmé que l’Association devait se repositionner, susciter l’autonomie et libérer les ressources au service du développement de la communauté.

La présidente de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a suggéré de considérer les trois "unifications" comme les racines stables et solides des actions flexibles et créatives de l'ASEAN.

Premièrement, il s’agit de l'unification dans le respect des principes reflétés dans le maintien de l'équilibre stratégique dans les relations entre l'ASEAN et ses partenaires.

Deuxièmement, C’est l'unification dans le maintien du consensus au sein de l'ASEAN sur la sécurité, les questions importantes de développement de la région, défendant conjointement la position et les points de vue communes de l'ASEAN conformément à la "voie de l'ASEAN", la Charte de l'ASEAN.

Troisièmement, l'unification dans la construction communautaire se reflète également dans le fait de prendre les gens comme centre, sujet, but et motivation du processus de construction communautaire.

À propos des relations Vietnam-Indonésie, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne a estimé qu’elles étaient au beau fixe et pourraient être portées au niveau du partenariat stratégique intégral dans un proche avenir.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a affirmé que la position du Vietnam soutenait toujours "la paix, l'harmonie et l'amitié" dans sa politique extérieure.