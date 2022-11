Le président de l’AN Vuong Dinh Hue arrive à Canberra pour une visite officielle en Australie

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue et une délégation de haut rang de l’organe législatif du Vietnam sont arrivés à l'aéroport militaire de Fairbairn à Canberra, entamant une visite officielle en Australie du 30 novembre au 3 décembre à l'invitation du président de la Chambre des représentants australienne, Milton Dick, de la présidente du Sénat australien, Sue Lines.

L'Australie est un partenaire stratégique du Vietnam dans la région du Pacifique Sud. La coopération entre les deux pays se développe fortement et efficacement dans tous les domaines. Le Plan d'action avec l'Australie pour la période 2020-2023 est activement mis en œuvre, obtenant de nombreux résultats concrets.

Le commerce bilatéral a fortement augmenté malgré l'impact de la pandémie de COVID-19. En 2021, il a atteint 12,4 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 50% en variation annuelle et ces neuf premiers mois de 2022, 12 milliards de dollars, en hausse de 31,5 % sur un an.

L'Australie a fourni au Vietnam une aide publique au développement stable (APD). Le 25 octobre, l'Australie a annoncé son budget pour l'exercice 2022-2023 et a décidé à augmenter l'APD pour le Vietnam à 92,8 millions de dollars australiens contre 78,9 millions pour l'exercice 2021-2022.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue est accueilli à l'aéroport à Canberra. Photo : VNA



Les relations entre les deux organes législatifs se sont bien développées au niveau bilatéral comme multilatéral, malgré la pandémie de COVID-19. Lors des appels téléphoniques, les deux parties ont échangé des informations dans le domaine de la législation, de la supervision et de la prise de décision ; et accéléré et supervisé les ministères, les secteurs, les localités et les entreprises dans la mise en œuvre des conventions et accords signés.

Lors des forums interparlementaires régionaux et internationaux (UIP, AIPA, ASEP...), les délégations de l’organe législatif des deux pays ont renforcé les échanges et resserré leur coordination étroite sur les questions régionales et internationales.

Selon l’agenda, le 30 novembre, Vuong Dinh Hue, s'entretiendra avec Milton Dick et Sue Lines.

En Australie, il rencontrera des dirigeants australiens, des ministres et des gouverneurs d'État ; assistera au Forum de coopération sur l'éducation Vietnam-Australie, au Forum de coopération économique Vietnam-Australie ; et rencontrera des étudiants d’universités ; visitera l'ambassade du Vietnam et la communauté vietnamienne en Australie. - VNA/VI