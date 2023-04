Le président de l’AN Vuong Dinh Hue affirme les relations durables Vietnam-Cuba

La fraternité, l'amitié traditionnelle, la coopération intégrale, la loyauté et la solidarité entre le Vietnam et Cuba dureront pour toujours, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.

Photo: VNA

Le haut législateur vietnamien a fait cette déclaration lors d'une rencontre avec les dirigeants de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples (ICAP), l'Association d'amitié Cuba-Vietnam (CVFA), des écoles portant le nom du président Ho Chi Minh, du communiste vietnamien Nguyen Van Troi et de l'ancien président de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba Vo Thi Thang; et le village de Ben Tre à La Havane le 21 avril (heure locale).



Le président de l'AN Vuong Dinh Hue s'est réjoui des réalisations obtenues par le peuple cubain pour surmonter les difficultés, stabiliser la situation et faire avancer le pays vers le socialisme, exprimant sa conviction que sous la direction du Parti communiste de Cuba (PCC), le peuple cubain récoltera de plus grandes réalisations et atteindre avec succès tous les objectifs fixés lors du 8e Congrès national du PCC.



Vuong Dinh Hue a déclaré que la relation spéciale entre le Vietnam et Cuba est rare dans le monde. Dans son article "Un voyage à travers la terre des Annamites" publié dans le magazine américain Golden Years en 1889, le héros cubain José Martí a décrit le peuple vietnamien comme travailleur, talentueux, habile et courageux, semant les premières graines de l'étroite amitié entre les deux peuples, dit-il.



L'aspiration à la paix, à l'indépendance et à la liberté, ainsi que la tradition de lutte héroïque contre les envahisseurs étrangers sont des valeurs communes que partagent les deux peuples, formant une base solide pour la relation particulière entre les deux nations.

"Surmontant la longue distance géographique et toutes les difficultés et défis, au cours des six dernières décennies, la solidarité et la loyauté particulières entre le Vietnam et Cuba se sont continuellement consolidées et développées dans tous les domaines", a déclaré le dirigeant.



Informant les amis cubains des résultats de sa visite en cours, le président de l'AN Vuong Dinh Hue a déclaré que lors de ses entretiens et réunions avec les dirigeants du Parti et de l'État cubains, les deux parties se sont entendues sur de nombreuses questions importantes, en particulier les efforts visant à promouvoir efficacement la coopération bilatérale, à optimiser les forces de chacun et se soutiennent mutuellement pour surmonter les difficultés et les défis.



Des dizaines de documents de coopération ont été signés entre les agences et les entreprises des deux parties, dont quatre accords dans les domaines de l'électricité, du pétrole et du gaz, des matériaux de construction et de l'aviation. Des liens de jumelage ont été établis entre les localités des deux pays à cette occasion, a-t-il dit, soulignant que les résultats fructueux de la visite créeront un nouvel élan pour que la relation spéciale bilatérale se renforce dans les temps à venir.



"Avec la solidarité Vietnam-Cuba, nous gagnerons sûrement", a souligné le chef de l’organe législatif du Vietnam.



Le président de l'ICAP, Fernando Gonzalez Llort, a remercié le Vietnam pour avoir toujours soutenu le peuple cubain dans tous les domaines au fil des ans. Il a affirmé que l'institut travaillera dur pour promouvoir les échanges entre les peuples afin de correspondre aux relations spéciales entre les deux pays.

La présidente de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale cubaine, Yolanda Ferrer, a déclaré que le peuple cubain était fier de sa solidarité de six décennies avec ses pairs vietnamiens, et a souligné que Cuba chérissait l'amitié et le soutien sans réserve du Vietnam.



A cette occasion, le président de l’AN Vuong Dinh Hue, a remis des cadeaux aux dirigeants de l'ICAP, aux membres du Comité de solidarité avec le Vietnam et au village de Ben Tre.



Il a également offert les lots d'ordinateurs aux écoles Tio Ho (Oncle Ho), Vo Thi Thang et Nguyen Van Troi.