Le président de l’AN Vuong Dinh Huê à la première session plénière de l'AIPA-43

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a prononcé un discours lors de la première session plénière de la 43e session de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-43), lundi, 21 novembre, à Phnom Penh du Cambodge.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê. Photo : VNA

Vuong Dinh Huê a souligné que l'Assemblée nationale du Vietnam a hautement apprécie le rôle du pays hôte, le Cambodge, en tant que président de l'ASEAN et de l'AIPA en 2022, ainsi que les efforts persistants et la détermination des membres de l'ASEAN à faire face conjointement aux défis pour la concorde, la paix et la prospérité dans la région.

L’AIPA est un bon exemplaire de la coopération interparlementaire régionale. L’Assemblée nationale vietnamienne s’applique à réaliser ses engagements et les objectifs fixés dans la résolution de l’AIPA-43, a déclaré le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.

«Il convient de diversifier les programmes de coopération et le mode de fonctionnement de l’AIPA, de manière à renforcer les relations législatives et exécutives des pays membres et accélérer le processus de transition numérique et énergétique’’, a-t-il souligné, ajoutant qu’il est totalement d’accord avec les propositions du chef de la délégation philippine liées à la responsabilité des grandes puissances d’aider les pays en développement à s’adapter au changement climatique.

Lors de la première session plénière de l'AIPA-43. Photo : VNA

‘’Lors de la récente 27e conférence de l’ONU sur le climat, les pays participants devaient prolonger la durée des réunions et avaient beaucoup de difficulté à trouver un consensus sur la question financière. Il s’agit également d’un grand défi pour les pays de l’ASEAN’’, a-t-il dit.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a invité les Parlements membres à multiplier les actions pour défendre l’égalité homme-femme, renforcer l’autonomisation des femmes et leur présence au sein des organes législatifs et exécutifs, ou encore pour optimiser et mettre en œuvre la législation liée au genre. - VNA/VI