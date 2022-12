Le président de l’AN vietnamienne reçoit des chefs d'entreprise néo-zélandais

Dans le cadre de sa visite officille en Nouvelle-Zélande, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, a reçu le 4 décembre des dirigeants des sociétés néo-zélandaises Fonterra, Fiso Investment,Viet River Holdings, RE/MAX et VietTechNZ dans le cadre de sa visite officielle en Nouvelle Zélande.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue s'entretient avec le directeur exécutif de Fiso Investment, John Fiso. Photo : VNA

S'adressant à Mike Cronin, directeur général des affaires coopératives du groupe Fonterra, Vuong Dinh Hue a suggéré que son entreprise envisage d'investir au Vietnam dans l'élevage laitier et la transformation du lait.

Il a également proposé d'élargir la coopération au Vietnam et dans d'autres pays de l'ASEAN dans la formation à la gestion, le transfert de technologies, ainsi que l'investissement dans les races laitières, les produits et équipements de haute qualité pour les fermes et partenaires vietnamiens.

En plus des accords de libre-échange que les deux pays ont signés, a déclaré Vuong Dinh Hue, le Vietnam continue de perfectionner son cadre juridique pour créer des conditions optimales aux investisseurs, garantissant une concurrence loyale.

De son côté, Mike Cronin a informé que son groupe, qui a commencé à opérer au Vietnam en 1980, se spécialise dans la vente de produits laitiers et alimentaires pour les restaurants et les hôtels.

Il a déclaré qu'avec les chefs de groupe, ils étudieront les suggestions de Vuong Dinh Hue sur l'expansion des investissements, en particulier du réseau de distributeurs.

Lors de ses rencontres avec les directeurs exécutifs de Fiso Investment John Fiso et Viet River Holdings Nguyen Truong Khoa, le dirigeant vietnamien a révélé que sa visite visait à renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays, dont la coopération en matière de commerce et d'investissement est un pilier important.

A cette occasion, les deux parties coordonneront l'organisation de deux forums sur l'éducation et l'économie, le commerce et l'investissement, a-t-il indiqué, ajoutant qu'il s'agit là d'une opportunité pour les entreprises des deux pays de promouvoir leur coopération à l'avenir.

John Fiso a déclaré que Fiso Investment encourage les activités d'investissement dans des écoles secondaires et des établissements de formation professionnelle au Vietnam, la coopération dans l'emploi et le soutien aux entreprises vietnamiennes pour investir en Nouvelle-Zélande.

Le directeur général Nguyen Truong Khoa a déclaré que Viet River Holdings souhaitait faire venir des travailleurs vietnamiens en Nouvelle-Zélande. Il s'agit là d'un domaine potentiel de coopération car la main-d'œuvre néo-zélandaises demeure lilmitée. La société promeut également l'importation de poivre et de café vietnamiens sur le marché néo-zélandais, a-t-il ajouté.

Lors de la rencontre avec les dirigeants de la société RE/MAX, l'une des plus grandes sociétés immobilières des États-Unis, qui a étendu ses activités en Nouvelle-Zélande en 1996, Vuong Dinh Dinh Hue a exprimé son soutien au projet d'importation de produits d'origine vietnamienne pour ouvrir en Nouvelle-Zélande un centre de vente et un supermarché d'électroménager.

A cette occasion, le chef de l’organe législatif a également reçu des représentants de VietTechNZ, une organisation qui connecte le réseau d'intellectuels vietnamiens opérant dans les technologies en Nouvelle-Zélande.