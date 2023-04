Le président de l’AN travaille avec le ministère de la Culture, des Sport et du Tourisme

Il faut mettre en lumière l’importance de la culture pour le développement durable de la nation, a recommandé le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, en travaillant vendredi à Hanoï avec le ministère de la Culture, des Sport et du Tourisme.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (centre), lors d'une séance de travail avec le ministère de la Culture, des Sport et du Tourisme. Photo : VNA

Le chef de l’organe législatif a également demandé audit ministère de se donner les moyens d’atteindre les objectifs sur le développement de la culture et de l’homme vietnamiens.

Le ministère et ses instituts de recherche devront poursuivre les études théoriques et pratiques pour préparer l’élaboration de certaines lois spécifiques relatives aux beaux-arts, à la photographie, aux financements et aux dons dans le domaine culturel, a-t-il demandé, soulignant qu’il serait possible d’élaborer une loi sur le droit d’auteur en prenant cette partie de l’actuelle loi sur la propriété intellectuelle.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a en outre demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de suggérer au gouvernement et à l’Assemblée nationale des mesures urgentes pour lever les obstacles au rayonnement de la culture vietnamienne, et de collaborer à l’organisation de la 9e conférence mondiale de jeunes députés, prévue en septembre prochain.

La présidente de l'Assemblée nationale a également demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de se coordonner étroitement avec la Commission des relations extérieures, le Bureau de l'Assemblée nationale et les agences compétentes pour préparer soigneusement sa visite officielle dans plusieurs pays d'Amérique latine à l'occasion de l'établissement des relations diplomatiques.

Dans le cadre de ses visites, il y aura des activités telles que l'organisation de la Semaine de la culture vietnamienne dans d'autres pays, notamment des festivals d'art, des expositions de photos, des semaines du film vietnamien, etc, toutes liées aux domaines définis par le ministère de la Culture et Tourisme en charge, ce qui contribuera à développer de bonnes relations politiques entre le Vietnam et d'autres pays et, présenter des images de la nature, du pays, des gens et du tourisme Vietnam auprès d'associations d’amitié et des amis internationaux, a-t-il souligné.