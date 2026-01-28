Le président de l’AN Trân Thanh Mân rend hommage aux anciens dirigeants du Parti et de l’État

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân rend visite à la famille et offre de l’encens en hommage à l’ancien secrétaire général du Parti Truong Chinh. Photo : VNA

À l'occasion de la Nouvelle année 2026 et à l'approche du Têt traditionnel de l'année Bính Ngọ (Cheval), le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, a rendu hommage le 27 janvier, à plusieurs anciens dirigeants du Parti et de l'État, témoignant de la tradition de reconnaissance envers ceux qui ont consacré leur vie à la cause révolutionnaire du pays.

Il s’est rendu offrir de l’encens en mémoire de Bui Bang Doàn, premier président du Comité permanent de l’AN, au site commémoratif situé dans la commune d’Ung Thiên (Hanoï) ; visité les familles et rendu hommage à l’ancien secrétaire général du Parti Truong Chinh et à l’ancien président de l’Assemblée nationale Lê Quang Dao ; adressé ses vœux du Nouvel An à l’ancien secrétaire général Nông Duc Manh et à l’ancienne présidente de l’AN Nguyễn Thị Kim Ngân et offert de l’encens en mémoire de l’ancien ministre de la Sécurité publique Lê Minh Huong.

Au site commémoratif de Bui Bang Doàn, le président de l’Assemblée nationale a exprimé sa profonde gratitude envers ce grand intellectuel et éminent représentant du peuple, soulignant que sa vie, sa carrière et sa personnalité constituent un modèle exemplaire de patriotisme, d’intégrité et de dévouement au service de la Patrie et du peuple. Il a affirmé que Bui Bang Doàn avait posé des fondements essentiels pour les nobles traditions de l’AN du Vietnam.

Trân Thanh Mân a appelé les autorités locales et les organes concernés à poursuivre les investissements en faveur de la préservation et de la valorisation du site commémoratif, afin d’en faire un espace digne de son importance historique, contribuant à l’éducation des générations actuelles et futures à l’esprit de patriotisme, de probité et de responsabilité dans l’exercice des fonctions publiques.

Il a souligné que les députés actuels s’engagent à suivre cet exemple, œuvrant à bâtir une Assemblée nationale de plus en plus démocratique, fondée sur l’État de droit, professionnelle et moderne.

Au nom du Comité permanent de l’Assemblée nationale, le président de l’Assemblée nationale a également offert de l’encens en hommage à l’ancien secrétaire général Truong Chinh et à l’ancien président de l’AN Lê Quang Dao. Il a salué les contributions majeures de Truong Chinh, dirigeant éminent de la révolution vietnamienne, dont l’œuvre théorique et pratique a jeté les bases de la politique du Renouveau (Dôi moi), permettant au pays d’enregistrer, après près de 40 ans, des acquis majeurs d’importance historique.

L’ancien président de l’Assemblée nationale Lê Quang Dao a, pour sa part, laissé une empreinte durable dans la rénovation de l’organisation et du fonctionnement de l’Assemblée nationale, notamment à travers l’élaboration de la Constitution de 1992, celle de la période du Renouveau.

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân rend visite et présente ses vœux du Nouvel An à l’ancienne présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân. Photo : VNA

Le même jour, lors de sa visite et de ses vœux du Têt adressés à l’ancien secrétaire général Nông Duc Manh et à l’ancienne présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân, Trân Thanh Mân les a remerciés pour leur attention constante et leurs contributions précieuses aux activités de l’Assemblée nationale.

Il a indiqué que le 14ᵉ Congrès national du Parti et la 10ᵉ session de la 15e législature de l’AN s’étaient déroulés avec succès, affirmant que l’AN poursuivra ses efforts de rénovation afin d’améliorer la qualité et l’efficacité de ses activités, répondant ainsi aux exigences du développement national et aux attentes des électeurs. – VNA/VI