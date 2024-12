Le président de l’AN Trân Thanh Mân rencontre le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru

En visite officielle au Japon, le président de l’Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Mân a rencontré, jeudi après-midi, 5 décembre, à Tokyo, le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru.

Affirmant qu’il était l’un des partenaires les plus importants du Vietnam, Trân Thanh Mân a demandé au Japon de soutenir le Vietnam dans ses efforts d'industrialisation et de modernisation. Les deux pays ont intérêt à promouvoir et à élargir la coopération dans les infrastructures, les énergies propres et renouvelables, l'agriculture de haute qualité, la transformation verte, la transformation numérique, les centres de données, les puces semi-conductrices, a-t-il fait valoir.

Remerciant le gouvernement japonais pour son soutien à l'APD au Vietnam au fil des ans, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a demandé au Japon de déployer prochainement des projets d'APD de nouvelle génération.

Pour sa part, le Premier ministre japonais a noté que les relations entre les deux pays se portaient bien, se disant convaincu que le Vietnam allait se développer de plus en plus et devenir bientôt un pays leader en Asie.

Les deux parties ont convenu de renforcer les liens dans la formation des ressources humaines en promouvant la coopération dans le domaine du travail. Il a été aussi décidé que Tokyo continuerait à favoriser l’implantation des Vietnamiens au Japon. - VNA/VI