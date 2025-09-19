Le président de l’AN Trân Thanh Mân rencontre le PM malaisien Anwar Ibrahim

Entrevue à Kuala Lumpur entre le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân (droite) et le Premier malaisien Anwar Ibrahim. Photo : VNA

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a eu, dans l’après-midi du 18 septembre à Kuala Lumpur, une entrevue avec le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, dans le cadre de sa visite officielle en Malaisie.

Il s’est dit heureux d’effectuer une visite officielle en Malaisie et de participer à la 46ᵉ Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-46). Il a exprimé sa solidarité avec les populations touchées par les inondations et glissements de terrain dans l’État de Sabah, souhaitant un retour rapide à une vie normale.

Le chef du gouvernement malaisien a affirmé que le Vietnam constituait un partenaire important et a exprimé le souhait de renforcer davantage les relations bilatérales.

Les deux dirigeants se sont félicités des progrès substantiels enregistrés dans les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la Malaisie, illustrés par l’élévation de leur partenariat au rang de Partenariat stratégique global. Le commerce bilatéral a atteint 9,23 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2025, soit une hausse de 8 % par rapport à la même période de 2024. La coopération entre PetroVietnam et Petronas est devenue un symbole de collaboration fructueuse entre les deux pays.

S’agissant des perspectives futures, ils ont convenu de consolider la confiance politique à travers les échanges de délégations de haut niveau, de promouvoir le commerce et l’investissement en vue d’atteindre le commerce bilatéral de 18 milliards de dollars et de renforcer la coopération dans les domaines de l’énergie, du pétrole et gaz, des sciences et technologies, de la transformation numérique, de l’innovation, de l’intelligence artificielle, de la pêche, de l’industrie Halal, ainsi que dans les projets du Réseau électrique de l’ASEAN (APG).

Trân Thanh Mân a souligné la nécessité d’adopter rapidement le programme d’action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global Vietnam–Malaisie pour la période 2025-2030 et de développer des projets d’énergie verte, y compris une coopération tripartite sur l’exportation d’électricité renouvelable du Vietnam vers la Malaisie et Singapour.

Anwar Ibrahim a remercié le Vietnam pour son soutien à la Malaisie dans son rôle de présidente de l’ASEAN 2025 et de l’AIPA-46, et a salué la coopération étroite entre les organes législatifs des deux pays, se déclarant confiant dans son approfondissement.

Trân Thanh Mân a adressé ses félicitations à Anwar Ibrahim et à la Malaisie pour les succès obtenus à la présidence l’ASEAN en 2025, marqués par de nombreux résultats notables. Il a également souligné le bon déroulement de l’AIPA-46, porteur du message d’une ASEAN de paix, de prospérité et d’union, avec l’adoption attendue de documents importants.

Il a enfin affirmé que l’Assemblée nationale du Vietnam coopérerait étroitement avec le Parlement malaisien et les organes législatifs des pays membres afin de valoriser le rôle de l’AIPA dans la promotion de l’intégration et de la connectivité régionales, de renforcer la voix des citoyens, d’intensifier les échanges entre les peuples et de contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable. - VNA/VI