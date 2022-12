Le président de l’AN termine ses visites officielles en Australie et en Nouvelle-Zélande

Le président Vuong Dinh Hue et une délégation de haut rang de l'Assemblée nationale (NA) sont revenus mercredi après-midi, 7 décembre, à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï, terminant avec succès ses visites officielles en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les visites du 30 novembre au 6 décembre ont été effectuées à l'invitation du président de la Chambre des représentants australienne Milton Dick, de la présidente du Sénat australien Sue Lines et du président de la Chambre des représentants néo-zélandaise Adrian Rurawhe.



Les visites officielles étaient les premières en Australie et en Nouvelle-Zélande par un haut dirigeant du Vietnam depuis que les trois pays ont complètement rouvert leurs frontières après la pandémie de COVID-19. Il s'agissait également des premiers voyages officiels dans les deux pays de Vuong Dinh Hue en tant que président de l'AN vietnamienne.



Au cours de la tournée, Vuong Dinh Hue a eu des entretiens avec les principaux dirigeants des organes législatifs d'Australie et de Nouvelle-Zélande et a eu des rencontres avec les Premiers ministres, les gouverneurs généraux, les présidents des Commissions parlementaires et les ministres des deux pays. Il a également rencontré des dirigeants de plusieurs entreprises en Australie et en Nouvelle-Zélande, participé à des Forums de coopération éducative et économique, visité les Ambassades du Vietnam et rencontré des représentants des communautés vietnamiennes.



Les visites officielles en Australie et en Nouvelle-Zélande ont eu des résultats substantiels dans tous les piliers des relations du Vietnam avec les deux pays, notamment l'économie, le commerce, l'investissement, le tourisme, le travail, la science, la technologie, l'aide au développement, l'éducatio, la formation, la défense, la sécurité, le maintien de la paix et les liens entre les localités.



Les voyages ont également ouvert de nouvelles opportunités de coopération dans des domaines tels que les énergies renouvelables, la transformation numérique, la transition énergétique, le développement vert et durable, la réponse au changement climatique et la facilitation des startups. Ils ont contribué à intensifier la confiance stratégique au plus haut niveau et ont créé un tremplin important pour élever les relations du Vietnam avec les deux pays dans les temps à venir.



Les dirigeants australiens et néo-zélandais ont affirmé leur respect pour la stature et le rôle du Vietnam et ont considéré les relations avec la nation d'Asie du Sud-Est comme stables et actives dans le contexte de développements complexes et imprévisibles dans le monde. Les deux pays ont exprimé leur souhait de diversifier leurs relations commerciales, le Vietnam étant une priorité. Ils espèrent également que le Vietnam jouera un rôle plus important et poursuivra sa coordination dans la recherche de solutions aux problèmes régionaux et internationaux.



L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont également partagé les points de vue du Vietnam sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun, ce qui créera un environnement politique favorable au renforcement des liens du Vietnam avec les deux pays.