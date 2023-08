Le président de l’AN termine avec succès ses visites officielles en Indonésie et Iran et sa participation à l’AIPA-44

Vendredi matin, le 11 août, le président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue et une délégation parlementaire de haut rang du Vietnam sont arrivés à Hanoï, terminant avec succès leur visite officielle en Indonésie et en Iran et leur participation à l’Assemblée générale de l’AIPA-44 en Indonésie du 4 au 10 août à l'invitation de la présidente du Conseil représentatif du peuple d'Indonésie, également présidente de l’AIPA, Puan Maharani, et du président de l'Assemblée consultative islamique d'Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Photo : VNA

Dans les deux pays, le président de l'AN Vuong Dinh Hue et la délégation de haut rang de l'AN du Vietnam ont mené environ 60 activités.



Le président de l'AN, Vuong Dinh Hue, a eu des entretiens et des réunions avec de hauts dirigeants d'Indonésie et d'Iran, a assisté à un certain nombre d'activités culturelles, économiques et de relations extérieures, a prononcé d'importants discours politiques dans les organes de recherche sur les politiques en Indonésie et Iran, a rencontré le personnel de l'Ambassade et des représentants de la communauté vietnamienne dans les pays hôtes.



Vuong Dinh Hue a assisté à la cérémonie d'ouverture et a prononcé un discours important lors de la première session de l'Assemblée générale de l'AIPA-44. A cette occasion, il a eu des rencontres bilatérales avec plusieurs dirigeants parlementaires d'autres pays.

La participation du président de l'AN Vuong Dinh Hue à la 44e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-44) en Indonésie manifeste l'engagement du Vietnam à agir en tant que membre actif, proactif et responsable de l'AIPA pour le développement de la diplomatie parlementaire, ainsi que l'intérêt de tous pour l'ASEAN.



Outre la signature de l'accord de coopération entre l'AN du Vietnam et la Chambre des représentants d'Indonésie, lors de réunions bilatérales, les hauts dirigeants des deux pays ont discuté des orientations et du renforcement de la coopération entre les deux pays, ainsi qu'entre les deux organes législatifs des deux pays dans les temps à venir, tant dans des cadres bilatéraux que multilatéraux, échanger des opinions sur des questions régionales d'intérêt commun.

La visite officielle en Iran du président de l'AN Vuong Dinh Hue a coïncidé avec le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales et celui de près de 25 ans depuis la visite du président de l'Assemblée nationale Nong Duc Manh en Iran en 1999.



Vuong Dinh Hue a eu des entretiens et des rencontres avec de hauts dirigeants iraniens. Les deux parties ont échangé des mesures pour renforcer les relations de coopération à l'occasion de ce 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.



Les visites officielles du président de l’AN en Indonésie et en Iran contribuent à promouvoir la coopération efficace et substantielle entre le Vietnam et ces deux pays. Elles illustrent l'importance accordée par le Vietnam au développement de l'amitié et de la coopération multiforme avec des amis traditionnels en Asie et au Moyen-Orient, afin d’ouvrir de nouvelles opportunités de coopération économique et commerciale, et d’intensifier la coopération au sein des forums internationaux.



La visite officielle en Indonésie et en Iran du président de l'AN Vuong Dinh Hue et sa suite a affirmé l'importance du Vietnam dans la priorisation du développement et la poursuite de la promotion de l'amitié et de la coopération sous de nombreux aspects avec des amis traditionnels d'Asie et du Moyen-Orient.