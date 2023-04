Le président de l’AN s’entretient avec les dirigeants du Parlement du MERCOSUR

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue (3e à partir de la gauche), et le président du Parlement du Marché commun du Sud (PARLASUR), Gustavo Penadés (2e à partir de la droite). Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Vuong Dinh Hue, s’est entretenu le 27 avril (heure locale) à Montevideo en Uruguay, avec le président du Parlement du Marché commun du Sud (PARLASUR), Gustavo Penadés, et ses vice-présidents Celso Russomanno, Tomas Bittar et Cecilia Britto.



Les dirigeants du PARLASUR ont souligné que le PARLASUR souhaitait renforcer sa coopération avec l'Assemblée nationale du Vietnam vu le rôle stratégique important du pays non seulement dans sa région mais aussi dans le monde.



De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a affirmé que le Vietnam souhaitait également renforcer ses relations avec le Marché commun du Sud (MERCOSUR) en général et avec chaque pays membre du bloc en particulier.



Le dirigeant vietnamien a en outre émis le souhait de voir le Vietnam et le MERCOSUR entamer bientôt des négociations pour signer un accord de libre-échange.



Vuong Dinh Hue a par ailleurs déclaré que l'Assemblée nationale du Vietnam était disposée à contribuer aux relations entre le Parlement du MERCOSUR et l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN.



Les dirigeants du PARLASUR ont affirmé leur soutien à un lancement rapide des négociations d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et le MERCOSUR. Ils ont en outre émis le souhait d’établir bientôt un mécanisme de coopération directe entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le PARLASUR.



A cette occasion, l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement du MERCOSUR ont publié un communiqué de presse conjoint, où les deux parties ont convenu de renforcer les contacts et l’échange de délégations, de poursuivre la coordination dans le cadre des forums parlementaires multilatéraux, de coordonner leurs positions sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun…



Les deux parties ont souligné la nécessité d'une coopération continue pour promouvoir un commerce équitable et durable, basé sur les normes internationales, bénéficiant aux populations, et contribuant à la prospérité des économies des deux parties.



L'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement du MERCOSUR ont affirmé leur soutien à un lancement rapide des négociations d'un accord de libre-échange Vietnam – MERCOSUR, au renforcement et à l’amélioration de l’efficacité des activités des Comités intergouvernementaux, des Comités mixtes sur la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et les pays du MERCOSUR.



Les gouvernements du Vietnam et des pays du MERCOSUR sont encouragés à renforcer leur coopération dans les domaines des sciences et technologies, de l'éducation et de la formation et dans d'autres domaines stratégiques, à étudier des possibilités de coopération dans d'autres tels que la protection de l'environnement…



Les deux parties ont réaffirmé que le maintien du dialogue et de la coopération parlementaires et des échanges entre les peuples continuerait de jouer un rôle important dans leur amitié et leur coopération intégrale.