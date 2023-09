Le président de l’AN s’entretient avec le président de la Chambre des conseillers du Japon

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê s’est entretenu mardi 5 septembre à Hanoi avec le président de la Chambre des conseillers du Japon Otsuji Hidehisa, en visite officielle au Vietnam du 4 au 7 septembre.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (droite) avec le président de la Chambre des conseillers du Japon Otsuji Hideh, à Hanoi, le 5 septembre. Photo: VNA

Saluant la visite du président de la Chambre des conseillers du Japon, il s’est déclaré convaincu que cette visite renforcera davantage la coopération entre les deux organes législatifs en particulier et contribuera pour une part importante au renforcement de l’amitié et de la bonne coopération entre les deux pays en général.

Exprimant sa joie de se rendre au Vietnam au milieu des célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon, sa première visite à l’étranger en tant que président de la Chambre des conseillers du Japon, Otsuji Hidehisa a exprimé sa conviction que cette visite contribuera à renforcer davantage les relations de coopération entre les deux pays.

Le président de la Chambre des conseillers du Japon a déclaré que le monde est confronté à de nombreux défis à l’échelle mondiale et que la coopération parlementaire entre les deux pays, tous partenaires dans la mise en œuvre de l’initiative de connexion économique Indo-Pacifique, doit être promue.

Depuis l’établissement du "Partenariat stratégique étendu pour la paix et la prospérité en Asie", la coopération entre les deux pays connaît un bon développement avec une très grande confiance politique. C’est la base d’une coopération globale et étendue pour réaliser de nombreux résultats dans tous les domaines, s’est félicité le président de l’Assemblée nationale du Vietnam.

En regardant vers l’avenir, le Vietnam soutient l’élévation des relations entre les deux pays vers un nouveau sommet, a-t-il délaré, appréciant la position, le prestige et la voix du Japon dans la région et le monde.

Le dirigeant vietnamien a exprimé le soutien au Japon pour continuer de promouvoir son rôle dans les mécanismes de coopération multilatérale et régionale, la coopération ASEAN-Japon, y compris celle dans la sous-région du Mékong; ainsi que pour construire la Communauté asiatique zéro émission (AZEC).

Estimant que les deux économies vietnamienne et japonaise peuvent se compléter, il a proposé que les deux parties renforcent la connexion stratégique entre les deux économies; dans laquelle le Japon aide le Vietnam à construire une économie indépendante et autonome et à participer efficacement aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le plus haut législateur vietnamien a exhorté à renforcer la coopération entre les localités des deux pays, à encourager les entreprises japonaises à investir et à transférer des technologies et des techniques de pointe dans le développement des infrastructures, l’industrie manufacturière, l’agriculture de haute qualité et la réponse au changement climatique.

Il a demandé aux deux parties d’encourager les entreprises japonaises à continuer d’élargir la coopération en matière d’investissement dans des domaines tels que la haute technologie, les nouvelles énergies, les énergies renouvelables et propres, la transition énergétique, l’innovation, la transformation numérique, la transformation verte, les technologies de base, la technologie source...

Il a appelé le Japon à continuer d’accorder des aides publiques au développement (APD) au Vietnam pour mettre en oeuvre des projets socio-économiques répondant aux besoins et aux objectifs du développement durable; à déployer le programme d’APD de nouvelle génération pour le Vietnam, à partager des expériences en matière de gouvernance nationale, d’administration d’entreprise, etc.

Le Japon est invité à continuer de soutenir la formation de ressources humaines de haute qualité dans les domaines de la science et de la technologie, de la gestion et des services, de la santé, de la culture et de l’éducation; ainsi que la formation et le perfectionnement des gestionnaires à tous les niveaux, notamment ceux au niveau stratégique; à continuer à maintenir ses aides non remboursables dans le domaine de l’éducation et de la formation pour le Vietnam.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê s’entretient avec le président de la Chambre des conseillers du Japon Otsuji Hideh plantent un arbre rouge d’Osaka, à Hanoi, le 5 septembre. Photo: VNA

Notant que la communauté vietnamienne, forte de près de 500.000 personnes, est devenue la deuxième plus grande communauté étrangère au Japon, le président de l’Assemblée nationale a remercié le Japon d’avoir continué à mettre en œuvre des politiques de soutien à la communauté vietnamienne.

Dans le même temps, il a déclaré que l’Assemblée nationale et le gouvernement vietnamien continuaient de créer des conditions favorables permettant aux citoyens et aux entreprises japonais de continuer à réaliser des investissements à long terme, durables et réussis au Vietnam.

Il a également proposé que les deux parties mettent activement en œuvre la vision à moyen et long terme de la coopération agricole. Le Japon veut promouvoir la coopération dans le domaine du travail, passant progressivement du régime des stagiaires à celui du travail sous contrat, deux domaines dans lesquels les ministères et branches des deux pays sont chargés d’accélérer la signature d’accords de coopération.

Lors de leur entretien, les deux dirigeants ont convenu que les deux organes législatifs devraient bientôt établir un mécanisme de coopération avec la signature d’un accord de coopération qui constituera la base juridique pour les deux pays de renforcer la coopération dans de nombreux domaines, à la hauteur de leur "Partenariat stratégique étendu pour la paix et la prospérité en Asie".

Discutant des questions internationales et régionales, il a remercié et souhaité que le Japon continue de soutenir les vues et les positions du Vietnam et de l’ASEAN dans le maintien de la paix et de la stabilité, de la sécurité maritime et aérienne en Mer Orientale, le règlement des différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a invité la Diète du Japon à participer à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires sur le thème "Le rôle des jeunes dans la promotion de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à travers la transformation numérique et l’innovation", qui sera organisé à la mi-septembre 2023, à Hanoi, en collaboration avec l’Union interparlementaire (UIP).

Pour le cinquantenaire des relations diplomatiques entre le Japon et le Vietnam, le président de la Chambre des conseillers du Japon a offert à l’Assemblée nationale du Vietnam un arbre rouge d’Osaka que les deux dirigeants allaient planter par la suite dans les enceintes de la Maison de l’Assemblée nationale du Vietnam.

Dans la soirée du même jour, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê a présidé un banquet en l’honneur du président de la Chambre des conseillers du Japon Otsuji Hidehisa.