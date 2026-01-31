Le président de l’AN rend visite et offre des cadeaux aux familles bénéficiaires de politiques sociales à Cân Tho

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, offre des cadeaux aux familles bénéficiaires de politiques sociales dans le quartier de Binh Thuy, à Cân Tho. Photo : VNA

A l’occasion du 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam et du prochain Têt traditionnel de l’Année du Cheval, le membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a rendu visite, présenté ses vœux du Nouvel An et offert des cadeaux aux familles bénéficiaires de politiques sociales dans le quartier de Binh Thuy, le 30 janvier, à Cân Tho.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président de l’Assemblée nationale a adressé aux autorités de la ville de Cân Tho, du quartier de Binh Thuy, aux familles bénéficiaires de politiques sociales ainsi qu’à l’ensemble des habitants ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité à l’occasion de la Nouvelle année.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân. Photo : VNA

Informant des réalisations socio-économiques du pays en 2025, le président de l’Assemblée nationale a indiqué que, malgré de nombreuses difficultés et défis, ainsi qu’un contexte international complexe, le Vietnam avait obtenu des résultats remarquables dans divers domaines grâce à la direction du Parti et à la force de la grande union nationale.

La croissance du PIB en 2025 a dépassé 8,02 %, un niveau élevé dans la région et dans le monde. La taille de l’économie a atteint 514 milliards de dollars, tandis que le PIB par habitant s’est établi à environ 5.026 dollars. Les recettes budgétaires de l’État ont dépassé 2,6 millions de milliards de dôngs, un record historique. La stabilité macroéconomique a été maintenue et l’inflation contrôlée, permettant à l’État de consacrer davantage de ressources à la protection sociale.

Le président de l’Assemblée nationale a souligné que, parallèlement à l’achèvement de l’élimination des logements précaires et insalubres, le Bureau politique avait approuvé l’investissement dans la construction d’écoles internes inter-niveaux, du primaire au collège, dans 248 communes frontalières terrestres. Cette politique vise à améliorer le niveau d’instruction ainsi que les conditions de vie matérielles et spirituelles des populations des zones frontalières, contribuant ainsi au renforcement de la défense et de la sécurité nationales. En outre, les travaux de construction du Parti et du système politique ont enregistré de nombreux résultats positifs, avec un appareil organisationnel rationalisé, plus efficace et plus performant.

Se félicitant des résultats obtenus par la localité, le président de l’Assemblée nationale a noté que, malgré les difficultés, la ville de Cân Tho et le quartier de Binh Thuy avaient continué d’assurer le développement socio-économique. En 2025, la croissance du GRDP de la ville a atteint 7,23 %, tandis que les recettes budgétaires se sont élevées à 25.877 milliards de dôngs, atteignant et dépassant les objectifs fixés. Le quartier de Binh Thuy, créé en vertu d’une résolution du Comité permanent de l’Assemblée nationale et officiellement opérationnel depuis le 1ᵉʳ juillet 2025, a vu son appareil administratif fonctionner de manière fluide, au service de la population, contribuant aux résultats communs de la ville et du pays.

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a souligné que l’institution poursuivait le renouvellement de sa réflexion en matière d’élaboration des lois. En 2025, l’Assemblée nationale a adopté 89 lois et 91 Résolutions, un niveau sans précédent. Les textes législatifs se concentrent sur les questions relevant de la compétence de l’Assemblée nationale, tout en accordant davantage d’autonomie au gouvernement dans leur mise en œuvre. L’application accrue de la transformation numérique, de la numérisation et de l’intelligence artificielle a permis de gagner du temps tout en garantissant la qualité des lois et Résolutions adoptées.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale a demandé au Comité du Parti du quartier de Binh Thuy de mettre en œuvre rapidement la Résolution du 14ᵉ Congrès national du Parti, en élaborant un programme d’action concret. Il a souligné la nécessité d’accorder une attention constante à la formation et à l’amélioration globale de la qualité des cadres de base, tout en exhortant la localité à redoubler d’efforts dans la mise en œuvre des objectifs socio-économiques afin de viser une croissance à deux chiffres en 2026 et d’assurer à tous les habitants un Têt joyeux et sûr. - VNA/VI