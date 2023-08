Le président de l’AN rend visite à la Maison de l'innovation et de la technologie iranienne à Téhéran

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, en visite officielle en Iran, a rendu visite le 9 août à l’Iran House of Innovation and Technology (IHIT - Maison de l'innovation et de la technologie iranienne) à Téhéran.

Séance de traval à l'IHIT à Téhéran. Photo: VNA

Lors de l’événement, le Premier vice-président iranien, Mohammad Mokhber, et les dirigeants de l'IHIT ont déclaré se réjouir d'accueillir le président de l'Assemblée nationale vietnamienne en visite en Iran à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1973-2023).



Ils ont également émis le souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam dans divers domaines. En particulier, selon les dirigeants iraniens, l'innovation et les sciences et les technologies sont les domaines prioritaires pour renforcer les relations entre les deux pays.

Les dirigeants de l'IHIT ont déclaré espérer que le Vietnam et l'Iran auraient nombre d’opportunités de coopération dans les domaines des hautes technologies et de l'innovation, de la nanotechnologie, de la biotechnologie… Selon eux, l'IHIT organisera bientôt des recherches et planifiera le renforcement de la recherche d’informations mises à jour dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation du Vietnam.



De son côté, Vuong Dinh Hue a déclaré que l'Assemblée nationale et le gouvernement du Vietnam accompagneraient et soutiendraient toujours les entreprises étrangères, y compris les entreprises iraniennes, telles que l'IHIT, pour des activités commerciales et d’investissement efficaces, dans l’intérêt mutuel.

A cette occasion, le président de l'Assemblée nationale a invité le Premier vice-président iranien à effectuer une visite au Vietnam.



Le président de l'Assemblée nationale a également envoyé une invitation aux dirigeants de l'IHIT à assister à la cérémonie d'inauguration du Centre national d'innovation du Vietnam, prévue en octobre 2023, et à y présenter les produits et services de l'IHIT.