Le président de l’AN rencontre les anciens dirigeants à Cân Tho à l’approche du Têt

À l’occasion du 96e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) et à l’approche du Nouvel An lunaire (Têt de l’Année du Cheval), le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a rencontré, le 1er février, d’anciens dirigeants au niveau central, de la ville de Cân Tho et de la 9e zone militaire.

Le président de l’AN, Trân Thanh Mân, a adressé ses vœux de santé et de prospérité aux personnalités présentes ainsi qu’à l’ensemble de la population de la métropole du delta du Mékong.

Dressant le bilan de l’année 2025, le chef de l’organe législatif a souligné les performances « remarquables et complètes » du pays malgré les défis climatiques. Il a fait état d’une croissance économique de 8,02 %, portant le PIB national à environ 514 milliards de dollars. Le revenu annuel par habitant a franchi le cap des 5.026 dollars, dépassant les objectifs fixés. Les exportations ont également atteint un sommet historique avec 930 milliards de dollars, tandis que le taux de pauvreté est tombé à 1,3 %, son niveau le plus bas à ce jour.

Sur le plan social, le président de l’Assemblée nationale a mis en exergue les efforts constants de l’État pour ne laisser personne de côté. Il a notamment cité la construction de 248 internats destinés aux élèves issus des minorités ethniques, ainsi que la mise en œuvre d’un vaste programme de résorption de l’habitat précaire, ayant permis la livraison de 344 000 logements, dont 36 000 en faveur des victimes des typhons, afin d’assurer des conditions de vie stables aux populations avant le Têt.

Abordant les questions politiques, Trân Thanh Mân a qualifié l’année 2025 de « révolutionnaire » dans le processus de restructuration de l’appareil d’État, visant une gouvernance plus efficace et plus transparente. Il a réaffirmé la détermination du Parti et de l’État à poursuivre la lutte contre la corruption et le gaspillage, sans « zones interdites », renforçant ainsi la confiance des cadres, des membres du Parti, de la population et des partenaires internationaux.

Toutefois, le dirigeant a invité la ville de Cân Tho à s’attaquer résolument aux insuffisances persistantes, notamment le retard des infrastructures de transport dans le delta du Mékong et la lenteur de la transition technologique dans le secteur agricole.

En vue de 2026, année marquée par la tenue du 14e Congrès national du Parti, il a exhorté les autorités locales à élaborer des programmes d’action concrets et adaptés afin d’atteindre une croissance à deux chiffres. Il a également insisté sur l’importance de bien préparer les élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires, prévues le 15 mars 2026.

À l’approche du Têt lunaire, le président de l’Assemblée nationale a demandé aux autorités et secteurs concernés de mettre en œuvre efficacement la Directive n°55-CT/TW du Secrétariat sur l’organisation d’un Têt 2026 joyeux, sûr, économe et sain, en accordant une attention accrue aux conditions de vie de la population, en particulier des bénéficiaires de politiques sociales et des ménages pauvres.

Auparavant, dans la matinée du 1er février, Trân Thanh Mân s’est rendu au domicile de la famille de Lê Phuoc Tho, ancien chef de la Commission centrale d’organisation du Parti, où il a brûlé de l’encens en sa mémoire.

Lê Phuoc Tho a apporté d’importantes contributions à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations et résolutions des congrès du Parti, ainsi qu’aux résolutions du Comité central et du Bureau politique dans de nombreux domaines, notamment durant le processus de Doi Moi (Renouveau) et dans le travail d’édification du Parti. Il demeure une figure exemplaire de loyauté, de dévouement et d’engagement au service du Parti, de l’État et de la nation. -VNA/VI