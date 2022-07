Le président de l’AN rencontre le président de la COP26

Dans le cadre de sa visite officielle au Royaume-Uni, le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a rencontré le 30 juin (heure locale) le ministre britannique Alok Sharma, président de la COP26.



Vuong Dinh Hue a affirmé que les engagements pris par le Vietnam lors de la COP26 étaient des engagements politiques très forts, démontrant sa détermination à répondre au changement climatique.



Ces engagements sont aussi une contribution positive et responsable du Vietnam aux efforts communs pour protéger le climat de la Terre, a-t-il déclaré, soulignant que le Vietnam continuerait d'agir rapidement et intégralement, en particulier dans les domaines de la transition énergétique et du développement d'infrastructures adaptées au changement climatique, pour concrétiser ses engagements.

Le président de l'Assemblée nationale a suggéré que la partie britannique intensifie son soutien au Vietnam dans des domaines tels que la formation, le renforcement des capacités et les programmes de soutien financier et technique afin d’élaborer une feuille de route de transition vers des énergies propres et renouvelables.



De son côté, le ministre Alok Sharma s'est dit impressionné par la détermination du Vietnam dans le domaine de la transition énergétique. Il a également exprimé son intérêt pour les sujets liés aux finances, à la réforme réglementaire et aux orientations visant à promouvoir la coopération entre les parties dans les temps à venir.-VNA/VI