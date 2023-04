Le président de l’AN rencontre le gouverneur du département de Canelones

Dans le cadre de sa visite officielle en Uruguay du 26 au 28 avril, le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a rencontré le 28 avril (heure locale) le gouverneur du département de Canelones, Yamadu Ramon Antonio Orsi Martinez.

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue (gauche), et le gouverneur du département de Canelones, Yamadu Ramon Antonio Orsi Martinez. Photo: VNA

Le gouverneur du département de Canelones a salué la visite du dirigeant vietnamien dans sa localité, avant d’émettre le souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam en général, ses villes et provinces en particulier.

Soulignant le rôle important de la coopération décentralisée pour les relations entre les deux pays, le président de l’Assemblée nationale a affirmé que le Vietnam saluait l’élargissement de la coopération avec les localités de l'Uruguay, dont le département de Canelones.

Vuong Dinh Hue a demandé au gouveneur du département de Canelones de créer des conditions propices au développement des liens entre les entreprises locales et les sociétés vietnamiennes, et de soutenir les négociations et la signature d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et le MERCOSUR.

Lors de la rencontre, le gouverneur du département de Canelones a remis au président de l’Assemblée nationale vietnamienne une lettre d'intention sur la coopération du département de Canelones avec le Vietnam.

A cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a visité certaines installations de production et zones industrielles du département de Canelones.