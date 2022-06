Le président de l’AN rencontre des entrepreneurs vietnamiens et des Vietnamiens vivant en Hongrie

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a rencontré le 26 juin à Budapest des représentants de la communauté des entreprises vietnamiennes en Europe, dans le cadre de sa visite officielle en Hongrie.

Hoang Manh Hue, président de l'Union des associations des entreprises vietnamiennes en Europe, a déclaré que la communauté avait fait de grands progrès ces dernières années, avec des succès encourageants, et était devenue une « passerelle » efficace entre les marchés vietnamien et européen.

Les entreprises entreprises vietnamiennes en Europe importent non seulement beaucoup de produits du Vietnam pour le marché européen mais ont également réussi à construire un modèle commercial stable et efficace, conformément aux lois des pays hôtes, a-t-il ajouté.

Le président de l’AN Vuong Dinh Hue a déclaré que les entreprises vietnamiennes en Europe jouaient un rôle important dans l'introduction et la vente de produits vietnamiens sur le marché européen.

Le Parti et l'État apprécient la coordination de la communauté vietnamienne d'outre-mer pour aider le Vietnam à lutter contre la pandémie de COVID-19, a-t-il déclaré. Informant les participants sur la situation intérieure, le président de l'AN a déclaré que le Vietnam était l'un des rares pays à avoir surmonté la crise.

Il a exprimé son espoir que les entreprises vietnamiennes en Europe aideront le Vietnam à devenir un pays à revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 à l'occasion du 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, et un pays développée et à revenu élevé d'ici 2045 à l'occasion de le 100e anniversaire de la fondation de la République socialiste du Vietnam.

Le même jour, le président de l'AN a visité l'ambassade du Vietnam et rencontré des Vietnamiens vivant en Hongrie.

Il a affirmé que le Parti et l'État prêtaient toujours attention et considéraient la communauté vietnamienne d'outre-mer comme une partie inséparable, une ressource de la communauté des ethnies vietnamiennes et un facteur important contribuant au renforcement de la coopération et de l'amitié entre le Vietnam et les pays du monde.