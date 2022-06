Le président de l’AN rencontre des dirigeants de plusieurs groupes britanniques

Dans le cadre de sa visite officielle au Royaume-Uni, le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a rencontré le 29 juin (heure locale) des dirigeants de plusieurs groupes économiques, dont Prudential, Standard Chatered, Pacific Land, Pearson Chris Cuddihy, Enterprize Enegy. Les dirigeants de ces groupes ont tous affirmé poursuivre leurs activités à long terme au Vietnam.

La présidente Shriti Vadera de Prudential a affirmé que son groupe pouvait participer au soutien du développement du Vietnam en participant à l'émission d'obligations à long terme. Elle s'est également engagée à travailler avec le gouvernement vietnamien dans l'investissement vert, la technologie d'assurance et Presentation du développement de Ho Chi Minh-Ville pour en faire un centre financier international.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, et la présidente de Prudential, Shriti Vadera. Photo : VNA

De son côté, le président de Standard Chatered, Jose Vinals, s’est engagé à mener un investissement à long terme au Vietnam, à aider le Vietnam à attirer durablement des investissements financiers étrangers, à soutenir et promouvoir la formation d'un marché volontaire d'échange de carbone au Vietnam. Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (à droite), et le président de Standard Chatered, Jose Vinals. Photo : VNA

Le président de Pacific Land, Partrick Mc Killen, a informé le dirigeant vietnamien de la construction d’un parc de biotechnologies par son groupe à Hanoï. Il a affirmé l’engagement de Pacific Land à utiliser les technologies les plus avancées dans ce projet. Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (à droite), et le président de de Pacific Land, Partrick Mc Killen. Photo : VNA

Chris Cuddihy, président de Pearson, a souligné que son groupe était déterminé à apporter les solutions éducatives les plus avancées et les plus efficaces aux Vietnamiens, contribuant à créer une main-d'œuvre hautement compétitive sur la scène internationale. Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (4e à partir de la droite), et le président de Pearson, Chris Cuddihy (3e à partir de la gauche). Photo: VNA