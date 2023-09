Le président de l’AN reçoit le président de l’Assemblée législative des Tonga

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a reçu ce vendredi 15 septembre à Hanoï le président de l’Assemblée législative des Tonga, Lord Fakafanua.

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê (droite), et le président de l’Assemblée législative des Tonga, Lord Fakafanua. Photo: VNA

Le Vietnam souhaite intensifier ses liens avec les États insulaires du Pacifique Sud et soutient leur rapprochement avec l’ASEAN, a déclaré Vuong Dinh Huê, remerciant son homologue pour son arrivée au Vietnam pour participer à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires.



Il a annoncé que les dirigeants vietnamiens avaient accepté la politique d'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Tonga.



Il s’est déclaré convainçu que l'établissement des relations diplomatiques serait une première étape particulièrement importante pour les deux pays de mettre en œuvre des activités de coopération aux niveaux bilatéral et multilatéral.



Lord Fakafanua a, de son côté, émis le souhait de pouvoir s’inspirer des expériences partagées par les parlementaires d’horizons différents et notamment par l’AN du Vietnam, qui compte un grand nombre de jeunes députés.



Il exprimé sa conviction que l'établissement des relations diplomatiques prouverait que les Tonga ainsi que d'autres pays insulaires du Pacifique Sud souhaitaient renforcer davantage leurs relations de coopération avec le Vietnam.



Les deux dirigeants se sont félicités de l’établissement prochain des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Tonga.