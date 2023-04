Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue a quitté mardi matin,18 mars, Hanoï pour des visites officielles à Cuba, en Argentine et en Uruguay du 18 au 28 avril 2023.

Le président de l’AN quitte Hanoï pour des visites officielles à Cuba, en Argentine et en Uruguay. Photo : VNA

Les visites sont effectuées sur invitation du président de l'Assemblée nationale de Cuba Esteban Lazo Hernandez, de la présidente de la Chambre des députés d'Argentine, Cecilia Moreau, et de la présidente du Sénat de l'Uruguay, Beatriz Argimon Cedeira.

La délégation vietnamienne l’accompagnant comprend entre autres le vice-président de l'AN, Trân Quang Phuong, le secrétaire général de l'AN, président du Bureau de l'AN Bui Van Cuong, le président de la Commissions des relations extérieures de l'AN Vu Hai Ha, le ministre de la Construction et coprésident du Comité intergouvernemental Vietnam-Cuba Nguyen Thanh Nghi, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung, le ministre des Sciences et des Technologies Huynh Thanh Dat.