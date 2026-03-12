Le président de l’AN préside une réunion de préparation au Jour du scrutin

Lors de la réunion. Photo : VNA

Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique, président de l’Assemblée nationale et président du Conseil électoral national, a présidé le 12 mars, à Hanoï, une réunion avec les sous-comités du Conseil électoral national afin d’examiner les préparatifs du Jour du scrutin pour les élections des députés de la 16e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.



Lors de la réunion, les participants ont passé en revue l’état d’avancement des travaux préparatoires et évalué les questions soulevées à la suite des missions d’inspection et de supervision menées récemment dans plusieurs localités. Les discussions ont également permis de définir les tâches prioritaires à accomplir avant et après le Jour du scrutin prévu le 15 mars 2026.



Selon les rapports présentés, le Conseil électoral national a publié de nombreuses résolutions, plans d’action et documents d’orientation. Parallèlement, des conférences nationales de formation et d’instruction ont été organisées afin d’accompagner les localités dans la mise en œuvre des différentes étapes du processus électoral.



Les autorités locales ont, pour leur part, accompli l’ensemble des procédures requises. Les listes des candidats ont été rendues publiques, les listes électorales ont été établies conformément aux réglementations et les bureaux de vote ainsi que les commissions électorales locales ont été constitués. Les conditions matérielles nécessaires à l’organisation du scrutin ont également été préparées.



D’après les statistiques préliminaires, près de 79 millions d’électeurs sont appelés à participer au vote dans plus de 72.000 bureaux de vote à travers le pays, avec un dispositif électoral mis en place de manière cohérente du niveau central jusqu’aux localités.



Dans sa conclusion, le président de l’Assemblée nationale a souligné qu’il ne restait plus que trois jours avant le Jour du scrutin, un événement politique majeur du pays et une grande fête démocratique pour l’ensemble du peuple vietnamien. Il a salué le sens des responsabilités et les efforts déployés par les organes de l’Assemblée nationale, les sous-comités du Conseil électoral national, les ministères, les secteurs et les autorités locales dans la préparation de ce scrutin.



Estimant que les préparatifs étaient globalement prêts, il a exprimé le souhait de voir un taux élevé de participation des électeurs, illustrant l’exercice du droit démocratique des citoyens dans le choix de leurs représentants à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires.



Toutefois, il a également souligné que la période précédant immédiatement le scrutin revêtait une importance décisive pour le succès de l’ensemble du processus électoral. Les organismes concernés sont donc appelés à redoubler de vigilance, à éviter toute négligence et à traiter rapidement toute situation imprévue afin de garantir un scrutin démocratique, conforme à la loi et sécurisé.



Le président de l’Assemblée nationale a en outre insisté sur la nécessité de poursuivre les contrôles et les vérifications des préparatifs dans l’ensemble des localités, notamment dans les zones reculées, frontalières ou insulaires.



Enfin, il a souligné l’importance de renforcer les mesures de sécurité et de lutter contre les informations erronées ou déformées diffusées sur Internet susceptibles de perturber le processus électoral. Les organes de presse sont également appelés à intensifier la communication sur la signification et l’importance du scrutin afin d’encourager la participation active des électeurs.



Dans les jours précédant le scrutin, trois exigences prioritaires ont été mises en avant : garantir l’organisation du scrutin dans le respect de la loi et du calendrier prévu ; traiter rapidement toute situation imprévue dès le niveau local ; et maintenir un système permanent de suivi et de rapport afin d’assurer une coordination efficace au sein de l’ensemble du dispositif électoral. - VNA/VI