Le président de l’AN part pour des visites officielles en Australie et en Nouvelle-Zélande

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a quitté mardi matin Hanoï pour des visites officielles en Australie et en Nouvelle-Zélande du 30 novembre au 6 décembre, à l’invitation du président de la Chambre des représentants d’Australie, Milton Dick, de la présidente du Sénat d’Australie, Sue Lines, et du président de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande, Adrian Rurawhe.

Les visites officielles en Australie et en Nouvelle-Zélande du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, se déroulent dans un contexte où les relations entre le Vietnam et ces deux pays se développent de manière harmonieuse et efficace. Il s’agit d’une occasion de renforcer l'amitié et le partenariat stratégique avec deux partenaires clés du Vietnam au Pacifique Sud, de promouvoir la coopération bilatérale post-COVID-19…

Il s'agit des premières visites d'un dirigeant vietnamien en Australie et en Nouvelle-Zélande depuis la réouverture complète du Vietnam et des deux pays après la pandémie de COVID-19, des premières visites officielles de Vuong Dinh Hue en Australie et en Nouvelle-Zélande en tant que président de l'Assemblée nationale vietnamienne.-VNAVI