Le président de l’AN offre des cadeaux à des ménages démunis à Dong Thap

À l’occasion du 96e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) et dans le cadre des préparatifs du Nouvel An lunaire du Cheval, le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, s’est rendu le matin du 31 janvier dans la commune de Ba Sao, province de Dong Thap, afin de rendre visite et d’offrir des cadeaux aux familles bénéficiaires de politiques sociales, aux personnes en difficulté ainsi qu’aux forces armées locales.



Il a adressé ses vœux de santé et de prospérité à la population locale. Il a souligné qu’en 2025, malgré un contexte international et national complexe, le pays avait enregistré des résultats très encourageants, marqués par la stabilité macroéconomique, une inflation maîtrisée et la garantie du bien-être social. La croissance du PIB a notamment atteint 8,02 %, avec un PIB par habitant estimé à environ 5 026 dollars. Tran Thanh Man a affirmé que les contributions de la province de Dong Thap et de la commune de Ba Sao avaient joué un rôle important dans ces succès nationaux.



Le dirigeant a également souligné que la préparation des élections des députés de la 16e législature de l’AN et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, prévues le 15 mars 2026, constituait une mission politique majeure. Il a insisté sur la nécessité d’une organisation rigoureuse, démocratique et conforme à la loi, tout en appelant à renforcer la vigilance afin de garantir la sécurité et l’ordre social face aux manœuvres des forces hostiles. Par ailleurs, Tran Thanh Man a plaidé pour le renforcement des structures locales et la formation d’un contingent de cadres intègres, compétents et dévoués. Afin de mener à bien la réforme administrative, il a encouragé les cadres à faire preuve de dynamisme, de créativité et d’un sens élevé des responsabilités.



Enfin, il a demandé la mobilisation de toutes les ressources nécessaires pour assurer un soutien efficace aux personnes les plus démunies, conformément à la Directive N° 55-CT/TW sur l’organisation du Nouvel An lunaire du Cheval 2026. À cette occasion, il a assisté à la remise d’un don de 3 milliards de dôngs par la Vietcombank destiné à la construction d’une salle d’enseignement en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) au lycée d’excellence de Tien Giang, situé dans la province de Dong Thap. -VNA/VI