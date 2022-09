Le président de l’AN inspecte le travail de préparatifs du Forum socio-économique du Vietnam 2022

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a examiné le 17 septembre les préparatifs du Forum socio-économique du Vietnam 2022, auquel participeront des dirigeants du Parti communiste, de l'État, du gouvernement et 400 scientifiques, spécialistes, ambassadeurs et chefs d'organisations internationales et représentants d'entreprises nationales et étrangères.

Photo : VNA

Vuong Dinh Hue a souligné les efforts déployés pour garantir le bon déroulement de l'événement, qui aura lieu à Hanoï sous le thème « Consolidation de la base macroéconomique, promotion de la relance et du développement durable », dans le contexte où l’organe législatif du pays s'efforce de préparer la quatrième session afin d'adopter des décisions importantes pour le progrès socio-économique.

Il a souligné qu'il s'agit d'une occasion de consulter les expériences internationales et les recommandations de spécialistes, en faveur des travaux de prévision et de consolidation de la macroéconomie, ainsi que de promotion de la croissance et du développement durable.

Il a exigé que le comité d'organisation et le Bureau de l’Assemblée nationale continuent de collaborer étroitement avec les unités impliquées dans l'organisation du Forum.

A son tour, le secrétaire général de l’AN ett chef du Bureau de l’AN, Bui Van Cuong, a rendu compte des préparatifs de la réunion, du plan visant à garantir la sécurité et l'efficacité de la diffusion des informations concernant

Selon Bui Van Cuong, la session d'ouverture du Forum sera diffusée en direct sur la télévision de l'Assemblée nationale du Vietnam, puis sur le site Web quochoitv.vn et les plateformes de médias numériques et sociaux.

De plus, une version anglaise sera proposée en exclusivité sur YouTube pour les investisseurs étrangers intéressés par le forum.

Outre des centaines de reporters, rédacteurs, techniciens d'agences de presse nationales, il y a actuellement six agences de presse internationales (Reuters, Phoenix, Channel News Asia Singapore, Bloomberg et EPA) qui ont demandé l'envoi de leurs reporters pour couvrir l'événement.- VNA/VI