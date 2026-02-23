Le président de l’AN fixe les priorités législatives et économiques pour 2026

A l’occasion du début du printemps de l’année Binh Ngo 2026, le président de l’Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Mân a rencontré le 23 février les cadres et fonctionnaires de la Commission des Lois et des Affaires judiciaires, de la Commission de l’Économie et des Finances ainsi que du Bureau de l’AN, leur adressant ses vœux du Nouvel An et fixant les principales orientations pour 2026 et pour la prochaine législature.

Lors de la séance de travail avec la Commission des Lois et des Affaires judiciaires, le président de l’AN a salué et hautement apprécié les contributions importantes de la Commission aux réalisations communes du pays ainsi qu’aux résultats des activités de l’Assemblée nationale en 2025.

Au cours de l’année écoulée, l’AN a efficacement exercé ses fonctions législatives, de contrôle suprême et de décision sur les grandes questions nationales, avec un rôle déterminant de la Commission dans l’examen, la vérification et la finalisation des projets de loi. La Commission a notamment mis en œuvre le Plan n°81 du Comité permanent de l’Assemblée nationale appliquant la Conclusion n°19 du Bureau politique relative aux orientations du programme d’élaboration des lois pour la 15e législature ; elle a maintenu un esprit d’unité, travaillé avec rigueur et célérité, garanti la qualité et la précision des textes et promu la transformation numérique dans ses activités.

Pour l’année 2026, le président de l’AN a demandé à la Commission d’élaborer rapidement un programme d’action visant à concrétiser la Résolution du 14e Congrès national du Parti ; de préparer soigneusement les élections des députés de la 16e législature de l’AN et des Conseils populaires pour le mandat 2026–2031 ; et surtout de préparer les contenus de la première session de la 16e législature, où les questions de personnel et l’achèvement du système juridique constitueront des tâches essentielles. La Commission est invitée à revoir et à perfectionner ses mécanismes de coordination avec le Conseil des affaires ethniques et les autres commissions de l’Assemblée nationale afin d’assurer cohérence et efficacité dans le processus législatif.

Soulignant la nécessité de renforcer la responsabilité des ministères et des secteurs dans l’élaboration des lois, ainsi que celle des organes de l’Assemblée nationale dans leur mission d’examen, Trân Thanh Mân a averti que, faute de rigueur, « la durée de vie des lois ne sera pas élevée ». En 2026, la Commission devra intensifier le contrôle de l’application des lois, décrets et circulaires afin de garantir leur mise en œuvre effective et de remédier aux retards ou aux insuffisances dans la publication des textes d’application.

En travaillant avec la Commission de l’Économie et des Finances, le président de l’Assemblée nationale a également salué ses contributions marquantes en 2025, lorsqu’elle a présidé l’examen et la présentation à l’AN et à son Comité permanent de 66 dossiers importants. Les décisions relatives à l’économie, aux finances et au budget, soigneusement préparées, ont posé des bases solides pour viser une croissance à deux chiffres sur la période 2026–2030 et mettre en œuvre la Résolution du 16e Congrès du Parti.

Pour 2026, la Commission de l’Économie et des Finances est appelée à s’aligner étroitement sur les orientations du 14e Congrès afin d’élaborer un programme d’action concret, en se concentrant sur le Plan de développement socio-économique quinquennal, les plans financiers et budgétaires, l’investissement public, ainsi que l’emprunt et le remboursement de la dette extérieure, en assurant l’objectif de croissance tout en maintenant la stabilité macroéconomique et la sécurité sociale. Les activités de supervision devront être ciblées et pertinentes, renforcées de manière régulière et multidimensionnelle afin de détecter rapidement les insuffisances et de proposer des solutions adaptées.

Le dirigeant a également demandé à cette Commission de mettre en place un mécanisme de rapports réguliers à la direction de l’Assemblée nationale sur la situation économique et financière ainsi que sur les questions stratégiques, contribuant ainsi à l’amélioration des institutions, à la mobilisation des ressources et à la création de nouveaux moteurs de développement. Elle devra en outre coopérer étroitement avec le gouvernement dans l’examen des dossiers soumis lors de la première session de la 16e législature, afin de lever les obstacles et de créer les conditions d’une phase de croissance élevée.

S’adressant au Bureau de l’AN, il a reconnu le rôle essentiel de cet organe d’appui et de conseil dans les succès communs de 2025, année au cours de laquelle l’AN a adopté 89 lois ainsi que de nombreuses résolutions majeures. Face à une charge de travail particulièrement importante en 2026, le Bureau devra accorder la priorité au travail politique et idéologique, à l’organisation d’un appareil rationalisé et efficace, et à l’amélioration de la qualité des services d’appui selon une approche proactive et professionnelle.

Le Bureau est chargé de coopérer étroitement avec le Bureau du Conseil national électoral pour assurer le bon déroulement des élections des députés de la 16e législature et des Conseils populaires pour le mandat 2026–2031, ainsi que de préparer l’ensemble des programmes, contenus, documents et conditions matérielles nécessaires au succès de la première session de la 16e législature.

Soulignant que « seule l’unité permet de remporter la victoire », le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a exprimé son souhait que les organes de l’Assemblée nationale continuent de promouvoir l’esprit de solidarité, d’initiative et de flexibilité, afin d’accomplir avec succès les missions de 2026 et de contribuer activement à la réalisation des objectifs de développement du pays dans la nouvelle étape. - VNA/VI