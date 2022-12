Le président de l’AN entame sa visite officielle en Nouvelle-Zélande

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê à sa descente de l’avion à l’aéroport international d’Auckland. Photo : VNA

La haute délégation de l’Assemblée nationale du Vietnam conduite par son président Vuong Dinh Huê est arrivée samedi 3 décembre à l’aéroport international d’Auckland, entamant sa visite officielle en Nouvelle-Zélande.

La délégation a été accueillie à l’aéroport international d’Auckland par l’ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande Nguyên Van Trung, le personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants du gouvernement néo-zélandais et de l’administration de la ville d’Auckland.

Il s’agit de la première visite en Nouvelle-Zélande d’un haut dirigeant vietnamien depuis que les deux pays ont entièrement rouvert leurs portes après la pandémie et aussi de la première de Vuong Dinh Huê en tant que président de l’Assemblé nationale du Vietnam.

Au cours de la visite du 3 au 7 décembre, le dirigeant vietnamien devra s’entretenir avec le président de la Chambre des représentants Adrian Rurawhe, rencontrer des hauts dirigeants néo-zélandais, assister à des forums de coopération éducative et économique Vietnam-Nouvelle-Zélande, rencontrer le personnel de l’ambassade et des représentants de la communauté vietnamienne, et avoir plusieurs autres activités.

La Nouvelle-Zélande est un partenaire stratégique du Vietnam dans le Pacifique Sud, les relations bilatérales se développant dans différents domaines. En raison de la pandémie, l’échange de délégations a été suspendu en 2021-2022, mais des conversations de haut niveau ont été maintenues et des mécanismes de coopération bilatérale ont été déployés en présentiel et en ligne.

Le plan d’action 2021-2024 avec la Nouvelle-Zélande pour réaliser le partenariat stratégique bilatéral a produit des résultats positifs.

Sur le plan économique, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande sont tous deux membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et de l’Accord de partenariat économique régional (RCEP). La Nouvelle-Zélande est le 36e partenaire commercial du Vietnam. Le commerce bilatéral a augmenté de 26,7% pour atteindre 1,3 milliard de dollars l’an dernier, et de 13,6%, à 1,1 milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de cette année.

La Nouvelle-Zélande a approuvé la fourniture d’APD d’une valeur de 26,7 millions de dollars néo-zélandais au Vietnam au cours de la période 2021-2024, soit l’équivalent de la période 2018-2021. Le pays a également fourni 30.000 doses de vaccins contre le Covid-19 et 2 millions de dollars néo-zélandais d’aide post-pandémie au Vietnam.

Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande disposent d’une large marge de manœuvre pour renforcer davantage leur coopération dans les domaines de la défense nationale, de la sécurité, de l’éducation et de la formation, du travail et de l’agriculture. En particulier, les deux pays s’intéressent à de nouveaux domaines de coopération tels que la réponse au changement climatique, la transformation numérique et la transition énergétique.

Bien que peu de visites aient été effectuées en raison du Covid-19, les dirigeants des deux législatures ont toujours maintenu des réunions à tous les niveaux en marge des conférences régionales et internationales.

Lors de forums interparlementaires régionaux et mondiaux, les délégations parlementaires des deux pays se sont régulièrement entretenues et soutenues sur des questions régionales et nationales d’intérêt commun.

L’Assemblée nationale du Vietnam de la 15e législature a continué à établir le groupe parlementaire d’amitié Vietnam-Nouvelle-Zélande et a maintenu l’échange d’informations avec l’ambassade de Nouvelle-Zélande au Vietnam.