Le président de l’AN du Vietnam s’entretient avec son homologue thaïlandais

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê qui s’est entretenu jeudi 7 décembre à Bangkok avec son homologue thaïlandais Wan Muhamad Noor Matha, a affirmé que le Vietnam chérissait toujours et voulait renforcer davantage le partenariat stratégique Vietnam-Thaïlande.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (à gauche) et son homologue thaïlandais Wan Muhamad Noor Matha, à Bangkok, le 7 décembre. Photo : VNA



Le président de l’Assemblée nationale de Thaïlande, également président de la Chambre des représentants, a hautement apprécié la première visite en Thaïlande de son homologue qui donne un élan au développement plus profond et substantiel des relations d’amitié et du partenariat stratégique, y compris la coopération parlementaire, entre les deux pays. Saluant les réalisations socio-économiques du Vietnam, il a affirmé que le Vietnam était un partenaire important de la Thaïlande dans la région.



Les deux dirigeants ont exprimé leur joie face au fort développement du partenariat stratégique Vietnam-Thaïlande dans tous les domaines, de la politique, de la sécurité, de la défense à l’économie, au commerce, à l’investissement, au tourisme, aux transports, à l’éducation, à la formation et à la culture.



Au sein de l’ASEAN, la Thaïlande reste le plus grand partenaire commercial du Vietnam avec près de 22 milliards de dollars de transactions en 2022, et le deuxième investisseur étranger au Vietnam, représentant un stock d’environ 14 milliards de dollars d’IDE.



Les deux dirigeants ont convenu de grandes orientations pour promouvoir davantage le rôle des deux organes législatifs dans le renforcement de la confiance, la facilitation et la promotion de la coopération multiforme; renforcer les échanges de délégations et les contacts sur tous les canaux du Parti, de l’État, du gouvernement, de l’Assemblée nationale et des échanges entre les peuples; déployer efficacement des mécanismes de coopération et réaliser activement le plan d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique renforcé Vietnam-Thaïlande sur la période 2022-2027.



Les deux parties ont convenu de redoubler d’efforts pour porter au plus tôt le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars dans une direction plus équilibrée, au moyen de la facilitation et de la réduction des barrières commerciales ; de créer un environnement favorable permettant aux entreprises des deux pays d’élargir leurs investissements et leurs affaires.

Elles se sont entendues pour œuvrer à la création d’un couloir juridique favorable pour la mise en œuvre réussie de la stratégie des «trois connexions», dont la connexion des chaînes d’approvisionnement susceptibles de créer des produits à haute valeur ajoutée tels que les produits agricoles, contribuant à assurer la sécurité alimentaire dans la région; la connexion des entreprises, des localités, des transports, et la coopération en matière de transformation numérique et d’économie verte.

Le président de l’Assemblée nationale de Thaïlande a également proposé que les deux parties renforcent leur coopération dans des domaines mondiaux tels que la lutte contre les changements climatiques, la protection de l’environnement, la santé et la prévention des épidémies.

Les deux parties se sont également engagées à promouvoir la coopération dans d’autres domaines importants tels que la défense, la sécurité et la coopération maritime; à renforcer la coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples; à promouvoir les programmes d’enseignement des langues thaïlandaise et vietnamienne dans chaque pays; à développer les liaisons touristiques «deux pays, une destination».

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a hautement apprécié le soutien de la Thaïlande à la construction de la rue du Vietnam et à la création d’un centre d’études vietnamiennes a dans la province d’Udon Thani, espérant que la Thaïlande continuera à soutenir et à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne, aux activités des associations vietnamiennes, ainsi qu’au travail de conservation et de promotion des vestiges du président Hô Chi Minh en Thaïlande.

Les deux dirigeants ont convenu d’accroître les échanges de délégations et les activités d’échange, de poursuivre la consultation et le soutien mutuel dans les forums interparlementaires multilatéraux, de promouvoir la fonction de surveillance de la mise en œuvre des accords de coopération bilatérale et des accords signés entre les deux pays.

Discutant de questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux dirigeants ont affirmé continuer à renforcer la consultation et la coordination étroite entre les deux pays dans les forums régionaux et internationaux, promouvoir la solidarité et le rôle central de l’ASEAN, coordonner la gestion et l’utilisation durable des ressources en eau du Mékong, tout en réitérant l’importance de maintenir la solidarité et la position commune de l’ASEAN sur la question de la Mer Orientale.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a déclaré que les deux parties devraient déployer des efforts conjoints pour porter les relations vers de nouveaux sommets. A cette occasion, il a invité le président de l’Assemblée nationale de Thaïlande à effectuer une visite au Vietnam à un moment opportun. Le dirigeant thaïlandais a accepté l’invitation avec plaisir.

A l’issue de leurs entretiens, les deux dirigeants ont signé un protocole de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et Chambre des représentants thaïlandais. Ils ont supervisé la signature d’un protocole de coopération entre le Bureau de l’Assemblée nationale du Vietnam et le Secrétariat de la Chambre des représentants thaïlandais. Ils ont par la suite planté deux banians rouges, cadeaux du dirigeant vietnamien, dans les locaux de l’Assemblée nationale de Thaïlande. – VNA/VI